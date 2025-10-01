 Перейти к основному контенту
Капризов объяснил примером Овечкина решение не менять клуб в НХЛ

Капризов объяснил примером Овечкина решение не уходить из «Миннесоты»
Капризов подписал рекордный контракт с «Миннесотой» на восемь лет и $136 млн. Он заявил, что здорово выступать за одну команду всю карьеру и он надеется выиграть с «Уайлд» Кубок Стэнли
Кирилл Капризов
Кирилл Капризов (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Примеры Александра Овечкина и Сидни Кросби показали, что можно играть в НХЛ за одну команду и это может быть здорово, заявил нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов после подписания нового рекордного контракта. Его слова приводит пресс-служба лиги.

Капризов, с 2020 года выступающий за «Миннесоту», накануне подписал новый восьмилетний контракт с клубом на $136 млн и станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

28-летний форвард отметил, что он уже не слишком молод и этот контракт может стать последним в его карьере.

«Иногда смотришь на таких игроков, как, например, Кросби или Овечкин, они остаются с одним клубом всю карьеру, и это довольно здорово — не менять много команд и просто играть за одну», — сказал Капризов.

Капризов побил рекорд Овечкина и стал самым высокооплачиваемым в НХЛ
Спорт
Кирилл Капризов

Россиянин добавил, что «Миннесота» всегда ему много помогала и в жизни, и в хоккее, и он верит, что однажды команда сможет взять Кубок Стэнли.

Овечкин играет за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года, взял в его составе Кубок Стэнли и стал рекордсменом лиги по голам за карьеру.

Кросби с 2005 года выступает за «Питтсбург Пингвинз», стал с ним трехкратным чемпионом НХЛ.

