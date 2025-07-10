Валиеву впервые после отстранения включили в пул допинг-тестирования

Присутствие в пуле тестирования является одним из основных условий участия в международных соревнованиях. Дисквалификация Валиевой истечет в декабре 2025 года

Камила Валиева (Фото: Global Look Press)

Международный союз конькобежцев (ISU) включил российскую фигуристку Камилу Валиеву в пул тестирования на сезон-2025/26. Об этом сообщается на сайте организации.

Присутствие в пуле тестирования является одним из основных условий участия в международных соревнованиях. Из россиян в пул также вошли фигуристы-одиночники Аделия Петросян, Владислав Дикиджи, Алина Горбачева и Петр Гуменник, которые выступят в квалификации на Олимпиаду-2026.

Валиеву дисквалифицировали в январе 2024 года на четыре года (отсчитывается с 25 декабря 2021 года) за положительную допинг-пробу на триметазидин. А с весны 2022 года она была отстранена от соревнований.

Фигуристка объясняла положительную пробу тем, что триметазидин попал в ее организм через десерт, приготовленный на той же разделочной доске, на которой отец бывшего отчима измельчал свои лекарства.

В октябре 2024 года суд отклонил апелляцию Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки за допинг. Тогда суд не увидел ошибок в решении CAS о дисквалификации Валиевой на четыре года, несмотря на ее несовершеннолетний возраст (на момент сдачи пробы — 15 лет) и статус защищенного лица.

Из-за дела Валиевой сборная России потеряла золото командного турнира Олимпиады в Пекине — ей присудили бронзу.

Сама фигуристка потеряла золотые медали Олимпиады в командном турнире, в чемпионате Европы, золото, серебро и бронзу чемпионата России (2022, 2023 и 2024 годы соответственно), золото чемпионата России по прыжкам (2023).

Дисквалификация 19-летней Валиевой за триметазидин закончится в декабре 2025 года. После решения CAS фигуристка потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021 года, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России.