Валиеву впервые после отстранения включили в пул допинг-тестирования
Международный союз конькобежцев (ISU) включил российскую фигуристку Камилу Валиеву в пул тестирования на сезон-2025/26. Об этом сообщается на сайте организации.
Присутствие в пуле тестирования является одним из основных условий участия в международных соревнованиях. Из россиян в пул также вошли фигуристы-одиночники Аделия Петросян, Владислав Дикиджи, Алина Горбачева и Петр Гуменник, которые выступят в квалификации на Олимпиаду-2026.
Валиеву дисквалифицировали в январе 2024 года на четыре года (отсчитывается с 25 декабря 2021 года) за положительную допинг-пробу на триметазидин. А с весны 2022 года она была отстранена от соревнований.
Фигуристка объясняла положительную пробу тем, что триметазидин попал в ее организм через десерт, приготовленный на той же разделочной доске, на которой отец бывшего отчима измельчал свои лекарства.
В октябре 2024 года суд отклонил апелляцию Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки за допинг. Тогда суд не увидел ошибок в решении CAS о дисквалификации Валиевой на четыре года, несмотря на ее несовершеннолетний возраст (на момент сдачи пробы — 15 лет) и статус защищенного лица.
Из-за дела Валиевой сборная России потеряла золото командного турнира Олимпиады в Пекине — ей присудили бронзу.
Сама фигуристка потеряла золотые медали Олимпиады в командном турнире, в чемпионате Европы, золото, серебро и бронзу чемпионата России (2022, 2023 и 2024 годы соответственно), золото чемпионата России по прыжкам (2023).
Дисквалификация 19-летней Валиевой за триметазидин закончится в декабре 2025 года. После решения CAS фигуристка потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021 года, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России.
Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности
Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории
Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля
Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины
Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен
Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги
В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии
Аэропорт Геленджика возобновил работу
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов