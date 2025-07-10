 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Теннис Уимблдон. Женщины Соболенко А Анисимова А 1 1,4 x 2 3,1 Теннис Уимблдон. Женщины Бенчич Б Швентек И 1 3,4 x 2 1,35 Теннис Уимблдон. Мужчины Синнер Я Джокович Н 1 1,45 x 2 2,85 Теннис Уимблдон. Мужчины Фриц Т Алькарас К 1 5 x 2 1,2 Футбол Россия. Суперкубок. Казань Краснодар ЦСКА 1 2,55 x 3,15 2 2,95 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 3,26 x 62 2 1,36 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,35 x 23 2 3,35 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Валиеву впервые после отстранения включили в пул допинг-тестирования

Присутствие в пуле тестирования является одним из основных условий участия в международных соревнованиях. Дисквалификация Валиевой истечет в декабре 2025 года
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Global Look Press)

Международный союз конькобежцев (ISU) включил российскую фигуристку Камилу Валиеву в пул тестирования на сезон-2025/26. Об этом сообщается на сайте организации.

Присутствие в пуле тестирования является одним из основных условий участия в международных соревнованиях. Из россиян в пул также вошли фигуристы-одиночники Аделия Петросян, Владислав Дикиджи, Алина Горбачева и Петр Гуменник, которые выступят в квалификации на Олимпиаду-2026.

Валиеву дисквалифицировали в январе 2024 года на четыре года (отсчитывается с 25 декабря 2021 года) за положительную допинг-пробу на триметазидин. А с весны 2022 года она была отстранена от соревнований.

Фигуристка объясняла положительную пробу тем, что триметазидин попал в ее организм через десерт, приготовленный на той же разделочной доске, на которой отец бывшего отчима измельчал свои лекарства.

В октябре 2024 года суд отклонил апелляцию Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки за допинг. Тогда суд не увидел ошибок в решении CAS о дисквалификации Валиевой на четыре года, несмотря на ее несовершеннолетний возраст (на момент сдачи пробы — 15 лет) и статус защищенного лица.

Из-за дела Валиевой сборная России потеряла золото командного турнира Олимпиады в Пекине — ей присудили бронзу.

Сама фигуристка потеряла золотые медали Олимпиады в командном турнире, в чемпионате Европы, золото, серебро и бронзу чемпионата России (2022, 2023 и 2024 годы соответственно), золото чемпионата России по прыжкам (2023).

Дисквалификация 19-летней Валиевой за триметазидин закончится в декабре 2025 года. После решения CAS фигуристка потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021 года, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России.

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Руслан Алиев
Камила Валиева ISU допинг фигурное катание Этери Тутберидзе
Камила Валиева фото
Камила Валиева
спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
Материалы по теме
Роднина назвала Валиеву участницей различных шоу, а не спортсменкой
Спорт
Бестемьянова назвала условие для возвращения Валиевой после отстранения
Спорт
Роднина назвала Валиеву «громкой личностью по проблемам»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 91,42 (-0,55) Инвестиции, 09 июл, 18:45 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 78,17 (0) Инвестиции, 09 июл, 18:45
Песков объяснил отсутствие Путина на прощании со Старовойтом Политика, 12:42
ФСБ показало видео задержания в Мелитополе мужчин за сотрудничество с ВСУ Политика, 12:40
Акции «Аэрофлота» снизились на словах замглавы МИД о прямых полетах в США Инвестиции, 12:38
«Торпедо» исключили из Российской премьер-лиги после скандала с судьями Спорт, 12:37
Сборная России не смогла улучшить положение в рейтинге ФИФА Спорт, 12:36
В отношении каких стран Трамп обещает ввести новые пошлины. Инфографика Экономика, 12:33
Рябков словами «ясности нет» описал ситуацию с новым послом США в России Политика, 12:31
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
«Базальт СПО» вышел на рынок Китая РБК Компании, 12:30
Рябков оценил администрацию Трампа как противоречивую Политика, 12:29
Бывший украинский разведчик рассказал об убийстве полковника СБУ в Киеве Политика, 12:28
Минобороны отчиталось о групповом ударе по предприятиям ВПК в Киеве Политика, 12:18
Брусникина рассказала о реакции соперников на возвращение россиян на ЧМ Спорт, 12:17
Работать в ИТ с непрофильным опытом. Реальность или вымысел Life, 12:16
Мосгорсуд признал законным арест мэра Красноярска Политика, 12:15