Россиянин из НХЛ влетел головой в борт после толчка от соотечественника

Форвард «Виннипега» Наместников ударился головой о борт после силового приема Тренина из «Миннесоты» и больше на лед не выходил. «Миннесота» победила со счетом 3:2. У Наместникова в этой встрече гол, у Капризова гол и передача

Владислав Наместников (Фото: Fredrik Karlsson / Zumapress.com / Global Look Press)

Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников досрочно завершил предсезонный матч с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд» после силового приема соотечественника Якова Тренина.

«Миннесота» победила со счетом 3:2. Наместников забил гол в начале второго периода, но через пять минут хозяева сравняли счет благодаря точному броску Кирилла Капризова с передачи Владимира Тарасенко, а на 35-й минуте Маркус Фолиньо забросил победную шайбу в меньшинстве.

В середине третьего периода нападающий «Уайлд» Тренин провел силовой прием против Наместникова, после которого тот ударился головой о борт и больше на лед не выходил.

Поступок Тренина спровоцировал потасовку на льду.

У Капризова, ранее подписавшего с «Миннесотой» рекордный контракт на восемь лет и $136 млн, в матче с «Виннипегом» также результативная передача.

Наместников в прошлом сезоне забросил 13 шайб и сделал 13 передач в 83 матчах (с учетом плей-офф). В 2017-м хоккеист взял бронзу чемпионата мира в составе сборной России.

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.