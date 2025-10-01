Россиянин из НХЛ влетел головой в борт после толчка от соотечественника
Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников досрочно завершил предсезонный матч с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд» после силового приема соотечественника Якова Тренина.
«Миннесота» победила со счетом 3:2. Наместников забил гол в начале второго периода, но через пять минут хозяева сравняли счет благодаря точному броску Кирилла Капризова с передачи Владимира Тарасенко, а на 35-й минуте Маркус Фолиньо забросил победную шайбу в меньшинстве.
В середине третьего периода нападающий «Уайлд» Тренин провел силовой прием против Наместникова, после которого тот ударился головой о борт и больше на лед не выходил.
Поступок Тренина спровоцировал потасовку на льду.
У Капризова, ранее подписавшего с «Миннесотой» рекордный контракт на восемь лет и $136 млн, в матче с «Виннипегом» также результативная передача.
Наместников в прошлом сезоне забросил 13 шайб и сделал 13 передач в 83 матчах (с учетом плей-офф). В 2017-м хоккеист взял бронзу чемпионата мира в составе сборной России.
Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.
