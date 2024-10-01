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ПСЖ в первом матче без Сафонова проиграл «Арсеналу» в Лиге чемпионов

Парижский клуб уступил лондонскому «Арсеналу» в матче Лиги чемпионов со счетом 0:2
Фото: Reuters
Фото: Reuters

«Пари Сен-Жермен» проиграл лондонскому «Арсеналу» во втором матче Лиги чемпионов. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе лондонского клуба забитыми мячами отметились Кай Хаверц (20-я минута) и Букайо Сака (35-я).

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Матвей Сафонов

Ворота французской команды защищал Джанлуиджи Доннарумма, который провел первую игру после травмы. Последние три матча в воротах ПСЖ играл вратарь сборной России Матвей Сафонов, который перешел во французский клуб летом.

Ранее россиянин сыграл на ноль в матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0), а также провел две игры в чемпионате Франции против «Реймса» (1:1) и «Ренна» (3:1).

Самым результативным матчем вторника стала встреча «Боруссии» Дортмунд и «Селтика» — 7:1. В составе дортмундского клуба голы на свой счет записали Эмре Джан (7-я), Карим Адейеми (11, 29, 42), Серху Гирасси (40, 66) и Феликс Нмеча (79). За «Селтик» мяч забил Дайзен Маэда.

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