«Локомотив» одержал пятую победу подряд в Кубке России
Московский «Локомотив» обыграл «Оренбург» в домашнем матче Кубка России по футболу, одержав пятую победу подряд в турнире. Их соперники, напротив, проиграли пять матчей из пяти.
Игра на стадионе в Черкизово завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый гол был забит на девятой минуте, когда Эдгар Севикян сделал передачу в район 11-метровой отметки, на которую откликнулся Сергей Пиняев, точно пробив под перекладину.
В начале второго тайма нападающий «Локомотива» оформил дубль: на 55-й минуте Пиняев ворвался в штрафную с левого фланга и отправил мяч в дальний угол ворот. Через 11 минут «Оренбург» смог отыграть один мяч, убежав в контратаку, которую завершил Саид Сахарзизян.
В итоге «Локомотив» с 15 очками возглавляет группу В пути РПЛ, а «Оренбург», не набравший ни одного очка, располагается на последней строчке. «Ростов» и «Химки», имеющие в активе три и девять очков соответственно, сыграют между собой в среду, 2 октября.
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