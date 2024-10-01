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Российского пауэрлифтера придавило штангой массой почти 400 кг

Ассистенты не смогли удержать снаряд, однако спортсмена спасли от серьезных травм страхующие стойки
Фото: Alex Pantling / Getty Images
Фото: Alex Pantling / Getty Images

Российского спортсмена Павла Шипулова придавило штангой во время соревнований по пауэрлифтингу. Инцидент произошел на турнире под эгидой Лиги профессионального жима в Оренбурге, сообщает РИА «Новости».

Снаряд массой 390 кг упал на Шипулова во время очередной попытки жима лежа. В этот момент у спортсмена «вылетела» левая кисть, ассистенты сразу удержать штангу не смогли, после чего она упала атлету на живот. Однако удар смягчили стойки, а страхующие подняли снаряд и поместили его назад в крепления. Обошлось без травм.

Ранее стало известно, что фигуристка Ксения Синицына попала в серьезную автомобильную аварию по пути на чемпионат Москвы. Инцидент с участием четырех транспортных средств произошел на МКАД. По словам спортсменки, после ДТП ее автомобиль находится в «ужасном состоянии», однако сама она не пострадала, хотя и сильно испугалась.

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