Российского пауэрлифтера придавило штангой массой почти 400 кг
Российского спортсмена Павла Шипулова придавило штангой во время соревнований по пауэрлифтингу. Инцидент произошел на турнире под эгидой Лиги профессионального жима в Оренбурге, сообщает РИА «Новости».
Снаряд массой 390 кг упал на Шипулова во время очередной попытки жима лежа. В этот момент у спортсмена «вылетела» левая кисть, ассистенты сразу удержать штангу не смогли, после чего она упала атлету на живот. Однако удар смягчили стойки, а страхующие подняли снаряд и поместили его назад в крепления. Обошлось без травм.
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