Фигуристка Синицина попала в ДТП на МКАД по пути на чемпионат Москвы

Фигуристка Синицина попала в аварию на МКАД по пути на турнир

Спортсменка стала участницей ДТП на МКАД, где столкнулись четыре автомобиля. Из-за аварии она была вынуждена сняться с турнира

Ксения Синицына (Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС)

Российская фигуристка Ксения Синицына попала в серьезную автомобильную аварию по пути на чемпионат Москвы, в связи с чем не сможет выступить на турнире. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

По ее словам, инцидент произошел около 14:00 мск. «Ехала по МКАД, передо мной машина затормозила, я затормозила, и сзади в меня влетела машина, меня развернуло. Я ударилась о машину, которая ехала в правой полосе, от нее я опять отлетела, ударилась в машину, которая ехала передо мной. Было ДТП из четырех машин, я очень перепугалась, было очень страшно в моменте, когда меня начало колбасить. К счастью, все хорошо закончилось, со здоровьем все хорошо», — пояснила Синицына.

При этом фигуристка отметила, что после аварии ее автомобиль остался в «ужасном состоянии». Она добавила, что очень хотела выступить на чемпионате Москвы, но такие жизненные обстоятельства ей помешали.

Двадцатилетняя Синицына является золотым (командный турнир) и серебряным (личный) призером юношеских Олимпийских игр 2020 года. Она также стала бронзовым призером финала Гран-при России 2024 года и победительницей этапа Гран-при России.