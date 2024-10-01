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Глава Федерации карате Новокузнецка погиб в зоне военной операции

Глава Федерации карате Новокузнецка Ходыкин погиб в зоне военной операции
Ходыкин также был главным тренером сборной Кемеровской области. У него остались жена и две дочери
Фото: Федерация карате России
Фото: Федерация карате России

Председатель Федерации каратэ Новокузнецка Алексей Ходыкин погиб в ходе выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается на странице Федерации карате России (ФКР) в VK.

«Страна потеряла настоящего патриота, а отечественное карате — сильного спортсмена и отличного наставника», — говорится в заявлении ФКР.

Бывший футболист «Тюмени» погиб в зоне военной операции в 21 год
Спорт
Николай Пальянов

Ходыкин также был главным тренером сборной Кемеровской области. В Новокузнецке у него остались жена и две дочери.

Ранее, 30 сентября, стало известно, что в зоне военной операции погиб 21-летний футболист клуба Первой лиги «Тюмень» Николай Пальянов.

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Теги
Руслан Алиев
каратэ Военная операция на Украине
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Бывший футболист «Тюмени» погиб в зоне военной операции в 21 год
Спорт
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