Глава Федерации карате Новокузнецка погиб в зоне военной операции

Ходыкин также был главным тренером сборной Кемеровской области. У него остались жена и две дочери

Фото: Федерация карате России

Председатель Федерации каратэ Новокузнецка Алексей Ходыкин погиб в ходе выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается на странице Федерации карате России (ФКР) в VK.

«Страна потеряла настоящего патриота, а отечественное карате — сильного спортсмена и отличного наставника», — говорится в заявлении ФКР.

Ходыкин также был главным тренером сборной Кемеровской области. В Новокузнецке у него остались жена и две дочери.

Ранее, 30 сентября, стало известно, что в зоне военной операции погиб 21-летний футболист клуба Первой лиги «Тюмень» Николай Пальянов.