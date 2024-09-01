В РПЛ сменился лидер после разгрома «Локомотива»

Столичный клуб проиграл «Краснодару» со счетом 0:3 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Локомотив» проиграл «Краснодару» со счетом 0:3 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России.

Мячи забили Жоао Виктор (5-я минута), Эдуард Сперцян (45+3) и Джон Кордоба (63).

На 85-й минуте Кордоба получил красную карточку.

«Локомотив» из-за поражения лишился лидерства в чемпионате России. Столичный клуб потерпел первое поражение за восемь игр. «Краснодар» одержал четвертую подряд победу в РПЛ и догнал «Локомотив» — команды делят второе-третье место. Обе команды отстают на два очка от лидирующего «Зенита».

В следующем туре «Локомотив» сыграет 14 сентября с «Оренбургом», «Краснодар» в этот день — с «Ростовом».