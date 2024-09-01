Российский теннисист победил в третьем круге итальянца Флавио Коболли, 31-ю ракетку мира

Даниил Медведев (Фото: Dylan Buell / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил итальянца Флавио Коболли, 31-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

Следующим соперником Медведева будет португалец Нуну Боржеш.

Медведев является пятой ракеткой мира, на его счету 20 титулов на турнирах ATP. На US Open россиянин побеждал в 2021 году, в прошлом сезоне он дошел до финала, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.