Даниил Медведев вышел в 1/8 финала US Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил итальянца Флавио Коболли, 31-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4, 6:3.
Следующим соперником Медведева будет португалец Нуну Боржеш.
Медведев является пятой ракеткой мира, на его счету 20 титулов на турнирах ATP. На US Open россиянин побеждал в 2021 году, в прошлом сезоне он дошел до финала, где уступил сербу Новаку Джоковичу.
US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.
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