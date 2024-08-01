ЦСКА подписал четвертого за день россиянина из НХЛ

Следующие три года за московский хоккейный клуб будет выступать Дмитрий Саморуков

Дмитрий Саморуков (Фото: Lucas Armstrong / theahl.com)

Хоккейный клуб ЦСКА подписал трехлетний контракт с Дмитрием Саморуковым. О возвращении защитника в КХЛ сообщили в пресс-службе московской команды.

Саморуков играл в составе ЦСКА в сезоне 2020/21. За команду провел 48 матчей, набрав 8 очков (2 гола + 6 передач). В 2021 году спортсмен перешел в НХЛ, в «Эдмонтон Ойлерз». Играл за «Сент-Луис Блюз» (штат Миссури, США) в сезоне 2022/2023. В сезоне 2023/24 Саморуков подписал двусторонний контракт с «Питтсбургом». Теперь хоккеист возвращается в Россию.

Также за ЦСКА вновь сыграет Денис Гурьянов. С клубом 27-летний спортсмен подписал двухлетний контракт. Выросший в Тольятти хоккеист дебютировал в КХЛ в 17 лет, играл за «Ладу».

В 2015 году спортсмен выступил на юниорском (U18) чемпионате мира, а в сезоне 2016/17 забил победный гол сборной России в овертайме матча за третье место молодежного чемпионата мира, став бронзовым призером. В апреле 2017 года россиянин попал в НХЛ в «Даллас Старз». По итогам второго для себя в НХЛ сезона 2019/20 гг. стал лучшим снайпером команды. Спустя еще три года Гурьянов первым из российских игроков в истории НХЛ оформил «покер» в плей-офф Кубка Стэнли.

В конце февраля 2023 года Дениса Гурьянова обменяли в «Монреаль Канадиенс» на Евгения Дадонова. Завершив сезон 2022/23, россиянин подписал однолетний контракт с «Нэшвилл Предаторз», из которого в последний день дедлайна в НХЛ, 8 марта 2024 года, был обменян в «Филадельфию Флайерз».

Ранее 1 августа состав ЦСКА пополнил 23-летний Никита Охотюк из Челябинска. Сезон 2023/24 хоккеист провел в НХЛ в составе «Сан-Хосе Шаркс», а также девять игр в составе «Калгари Флэймз». Еще пять игр провел за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ (Американской хоккейной лиге). Контракт с ЦСКА Охотюк подписал на два года.

В начале карьеры Охотюк был капитаном юниорской сборной U18 на Кубке Глинки в августе 2017 года. Участвовал в юниорском чемпионате мира среди игроков до 18 лет в 2018 году. Перелетел за океан в 2017 году. Начинал в «Оттава 67» в Хоккейной лиге Онтарио. Сезон 2020/21 провел в АХЛ в «Бингхэмптон Дэвилз». В сезоне 2021/22 дебютировал в НХЛ. В сезоне 2022/23 вернулся в систему «Нью-Джерси»: сыграл 10 матчей в НХЛ и 20 — в «Ютике».

Также ЦСКА объявил о возвращении из НХЛ российского форварда Егора Афанасьева. Он выступал в «Нэшвилле». За московскую команду по контракту он должен играть три года. Афанасьев выступал в ЦСКА в сезоне 2020/21.

В прошедшем сезоне Егор Афанасьев стал лучшим бомбардиром фарм-клуба «Нэшвилла» с 54 (27+27) очками в 56 матчах. В НХЛ у него было два матча без очков. «Нэшвилл» выбрал хоккеиста на драфте 2019 года во втором раунде под общим 45-м номером. В НХЛ Афанасьев провел 19 матчей и забросил одну шайбу.