Третья ракетка мира проиграла на старте Уимблдона

Американка Джессика Пегула сенсационно уступила итальянке Элизабетте Коччаретто

Джессика Пегула (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Американская теннисистка Джессика Пегула, третья ракетка мира, не смогла выйти во второй круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

На старте турнира 31-летняя Пегула сенсационно уступила итальянке Элизабетте Коччаретто, 116-й ракетке мира, со счетом 2:6, 3:6.

Следующей соперницей Коччаретто будет Татьяна Мария (Германия) или Кэти Волынец (США).

В прошлом году Пегула дошла на Уимблдоне до четвертого круга. Лучшим результатом 24-летней Коччаретто на Уимблдоне является третий круг в 2022 году.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.