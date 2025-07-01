Фетисов не увидел никаких рисков в назначении Ротенберга в «Динамо»

Фетисов заявил, что не видит рисков в назначении Ротенберга в «Динамо»

Вячеслав Фетисов отметил, что Роман Ротенберг обладает достаточным тренерским опытом и ответственностью, чтобы успешно справиться с поставленными задачами

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов (Фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

Назначение Романа Ротенберга в совет директоров московского «Динамо» не представляет никаких рисков для клуба. Такое мнение «РБК Спорт» выразил двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Ранее «Матч ТВ» и «Чемпионат» сообщили, что Ротенберг вошел в совет директоров московского клуба. В его обязанности войдут управление и организация работы детско-юношеской школы и молодежной команды, а также привлечение дополнительных инвестиций.

«У нас все где-то воспитывают и готовят деток. Все приходит из опыта. Роман уже набрал весь тренерский опыт. Я думаю, что он понимает свою ответственность. У него есть понятие, как организовывать детский хоккей. Думаю, это было взвешенное решение, все-таки «Динамо» — солидная организация, и он с молодежкой справится, с детьми тоже. Никаких рисков не вижу», — сказал Фетисов.

Также Фетисов отметил, что дополнительные инвестиции никому не мешают. «Есть ресурсы, семейные, всякие разные. В этом случае для «Динамо» это приобретение [назначение Ротенберга]», — добавил он.

В июне этого года стало известно об уходе Ротенберга с поста главного тренера СКА, который он занимал с 2022 года. Причиной стали неудовлетворительные результаты команды. Кроме того, Ротенберг был снят с должности заместителя председателя совета директоров петербургского клуба.

В настоящее время Ротенберг занимает пост первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) и является главным тренером команды «Россия 25».