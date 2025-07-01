Россияне за день подписали новые контракты в НХЛ на сумму в $114 млн

За день до открытия рынка свободных агентов новые соглашения подписали Иван Проворов («Коламбус»), Александр Романов («Айлендерс»), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес») и Георгий Меркулов («Бостон»)

Александр Романов (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Четыре российских хоккеиста подписали новые контракты в НХЛ в последний день перед открытием рынка свободных агентов.

Защитник Александр Романов подписал восьмилетнее соглашение с «Нью-Йорк Айлендерс» на сумму $50 млн (средняя зарплата — $6,25 млн в год). 25-летний внук бывшего тренера сборной России Зинэтулы Билялетдинов провел в НХЛ пять лет, в прошлом сезоне на его счету было 20 (4+16) очков в 64 матчах.

Иван Проворов стал самым высокооплачиваемым российским защитником в НХЛ наравне с Михаилом Сергачевым из «Юты». 28-летний хоккеист подписал семилетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс» на $59,5 млн ($8,5 млн в год). В минувшем сезоне защитник набрал 33 (7+26) очка в 82 матчах.

Форвард Андрей Кузьменко, который в прошлом сезоне дважды сменил клубы в НХЛ, остался в «Лос-Анджелес Кингз». 29-летний нападающий подписал однолетний контракт на $4,3 млн. В состав «Кингз» он провел 22 матча в регулярном чемпионате (5+12 очков) и шесть в плей-офф (3+3).

Кроме того, новый однолетний контракт с «Бостон Брюинз» на $775 тыс. подписал форвард Георгий Меркулов. В прошлом сезоне 24-летний нападающий провел в НХЛ шесть матчей (одна передача) и успешно играл в фарм-клубе — 54 (15+39) очка в 59 встречах.