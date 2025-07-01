Игрок НХЛ подписал контракт на рекордную для российских защитников сумму

Иван Проворов подписал новый семилетний контракт с «Коламбусом», по которому будет получать по $8,5 млн в год

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Российский защитник Иван Проворов и «Коламбус Блю Джекетс» подписали новый семилетний контракт на общую сумму $59,5 млн. Об этом сообщил журналист The Athletic Пьер Лебрюн на странице в X.

Согласно информации журналиста, годовая зарплата россиянина составит $8,5 млн. Это позволит Проворову стать самым высокооплачиваемым российским защитником в Национальной хоккейной лиге наравне с Михаилом Сергачевым из «Юты».

Кроме того, это 16-й показатель среди всех защитников НХЛ. Лидером здесь выступает защитник Эрик Парлссон из «Питтсбурга», который в год получает $11,5 млн без бонусов и вычета налогов.

28-летний Проворов выступает за «Коламбус» с 2023 года. В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он набрал 33 (7+26) очка в 82 матчах.

За карьеру в НХЛ россиянин записал на свой счет 282 (77+205) очка в 696 матчах. Ранее он играл за «Филадельфия Флайерз». В 2017 году в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата мира.