Игрок НХЛ подписал контракт на рекордную для российских защитников сумму
Российский защитник Иван Проворов и «Коламбус Блю Джекетс» подписали новый семилетний контракт на общую сумму $59,5 млн. Об этом сообщил журналист The Athletic Пьер Лебрюн на странице в X.
Согласно информации журналиста, годовая зарплата россиянина составит $8,5 млн. Это позволит Проворову стать самым высокооплачиваемым российским защитником в Национальной хоккейной лиге наравне с Михаилом Сергачевым из «Юты».
Кроме того, это 16-й показатель среди всех защитников НХЛ. Лидером здесь выступает защитник Эрик Парлссон из «Питтсбурга», который в год получает $11,5 млн без бонусов и вычета налогов.
28-летний Проворов выступает за «Коламбус» с 2023 года. В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он набрал 33 (7+26) очка в 82 матчах.
За карьеру в НХЛ россиянин записал на свой счет 282 (77+205) очка в 696 матчах. Ранее он играл за «Филадельфия Флайерз». В 2017 году в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата мира.
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