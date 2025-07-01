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Спорт ,  
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Клуб НХЛ сделал квалификационное предложение российскому хоккеисту

«Коламбус» сделал новое квалификационное предложение хоккеисту Воронкову
Помимо 24-летнего россиянина Дмитрия Воронкова, «Коламбус» сделал квалификационные предложения финну Микаэлю Пюухтию и канадцу Дэймону Ханту
Российский форвард Дмитрий Воронков
Российский форвард Дмитрий Воронков (Фото: Bruce Bennett/Getty Images)

«Коламбус Блю Джекетс» предложил новый квалификационный контракт российскому форварду Дмитрию Воронкову, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Также предложение было сделано финскому нападающему Микаэлю Пюухтию и канадскому защитнику Дэймону Ханту. Подробности соглашений о сроке действия контракта и финансовые условия не разглашаются.

В 2023 году 24-летний Воронков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом» на общую сумму $1,85 млн.

В минувшем сезоне Воронков сыграл в 73 матчах регулярного чемпионата, отметившись 23 заброшенными шайбами и 24 голевыми передачами.

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Теги
Полина Мельникова
Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс Дмитрий Воронков россияне в НХЛ
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