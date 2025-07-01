Клуб НХЛ сделал квалификационное предложение российскому хоккеисту
«Коламбус Блю Джекетс» предложил новый квалификационный контракт российскому форварду Дмитрию Воронкову, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Также предложение было сделано финскому нападающему Микаэлю Пюухтию и канадскому защитнику Дэймону Ханту. Подробности соглашений о сроке действия контракта и финансовые условия не разглашаются.
В 2023 году 24-летний Воронков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом» на общую сумму $1,85 млн.
В минувшем сезоне Воронков сыграл в 73 матчах регулярного чемпионата, отметившись 23 заброшенными шайбами и 24 голевыми передачами.
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