Бывшая российская теннисистка потребовала удалить зрителя на Уимблдоне

Юлия Путинцева в первом сете стартового круга Уимблдона обратилась к судье на вышке, отказавшись продолжать матч, пока болельщик не покинет трибуну. Она заявила, что «возможно, у него есть нож»

Юлия Путинцева (Фото: Global Look Press)

Представительница Казахстана Юлия Путинцева потребовала удалить одного зрителя с трибун во время матча против американки Аманды Анисимовой в рамках первого круга Уимблдона, цитирует спортсменку BBC Sport.

Инцидент произошел в первом сете во время смены сторон при счете 0:3 на матче турнира «Большого шлема». Путинцева обратилась к судье на вышке, отказавшись продолжать матч, пока один болельщик не покинет трибуну.

«Не могли бы вы его удалить? Я не продолжу игру, пока он не уйдет. Эти люди опасны, они сумасшедшие», — сказала Путинцева, описав человека в зеленой одежде.

После жалоб судья на вышке спустился на корт и поговорил с тремя сотрудниками службы безопасности. «Выведите его, потому что, возможно, у него есть нож и он нападет на меня после игры, я не знаю», — сказала Путинцева.

После вмешательства охраны и консультации с судьей матч был продолжен. Казахстанская теннисистка проиграла матч со счетом 0:6, 0:6 за 44 минуты. Анисимова в третий раз в карьере прошла круг на Уимблдоне, где встретится с мексиканкой Ренатой Сарасуа.

Представитель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) сообщил, что после жалобы судья вызвал службу безопасности и инцидент был улажен. После встречи Анисимова предположила, что зритель мешал Путинцевой во время подачи.

30-летняя Путинцева представляет Казахстан с 2012 года, до этого выступала за Россию. Занимает 33-е место в мировом рейтинге. Победительница трех турниров WTA в одиночном разряде и трижды четвертьфиналистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.