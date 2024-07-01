 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

Франция вышла в четвертьфинал Евро благодаря автоголу бельгийцев

Франция победила Бельгию благодаря автоголу и вышла в четвертьфинал Евро
Сюжет
Евро-2024
Матч в Дюссельдорфе завершился со счетом 1:0. Мяч влетел в ворота бельгийцев после удара Рандаля Коло Муани рикошетом от Яна Вертонгена
Фото: Carl Recine / Getty Images
Фото: Carl Recine / Getty Images

Сборная Франции победила команду Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Германии.

Матч в Дюссельдорфе завершился со счетом 1:0.

Мяч попал в ворота Бельгии рикошетом от Яна Вертонгена после удара Рандаля Коло Муани на 85-й минуте.

В четвертьфинале Франция 5 июля сыграет с победителем пары Португалия — Словения (матч пройдет позднее в понедельник).

Суперкомпьютер оценил шансы Словении в игре против Португалии на Евро
Спорт
Сборная Португалии перед матчем против Грузии на Евро-2024

Сборная Франции является рекордсменом по автоголам соперников и на Евро (5), и на чемпионатах мира (6).

На турнире в Германии команда Дидье Дешама еще ни разу не забила с игры — в матче с Австрией в группе французы также победили (1:0) благодаря автоголу, а полякам Килиан Мбаппе забил с пенальти.

В матче с Бельгией французы нанесли 19 ударов по воротам (два в створ), соперники — пять (также два в створ).

Французы в пятый раз подряд обыграли соперника на крупнейших турнирах (ЧМ и Евро).

Бельгийцы в третий раз подряд играли в плей-офф чемпионата Европы, но на турнирах 2016 и 2020 годов они смогли дойти до четвертьфинала.

Сборная Бельгии дважды становилась призером Евро, заняв второе место в 1980-м и третье в 1972-м.

Сборная Франции выиграла чемпионат Европы в 1984 и 2000 годах, дошла до финала в 2016-м и взяла бронзу в 1996-м.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 сборная Франции по футболу сборная Бельгии по футболу
Материалы по теме
Федор Чалов назвал сборную Испании фаворитом Евро-2024
Спорт
Как в Грузии отпраздновали выход сборной в 1/8 финала Евро-2024
Спорт
Акинфеев назвал лучшего игрока Евро-2024
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 93,96 (+1,54) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 87,3 (+1,55) Инвестиции, 17:38
Трамп назвал победой демократии решение суда по уголовному иммунитету Политика, 21:33
В Сочи прошел запуск второго этапа проекта «Русский завтрак» Отрасли, 21:32
Рогозин счел подозрительной тактику ВСУ в районе запорожской Васильевки Политика, 21:28
Женщина погибла во время непогоды в Петербурге Общество, 21:24
Промес заявил о «семье навсегда» после расставания со «Спартаком» Спорт, 21:22
Суд приговорил к 15 годам заключения криминального авторитета с Алтая Общество, 21:18
Украина заявила об укреплении границы с Белоруссией Политика, 21:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Искусственный страх: чем нейросети пугают сотрудников РБК и Millennium, 21:01
Автогол вывел Францию в четвертьфинал. Что происходит на Евро Спорт, 20:56
«Яндекс» назвал причину зачисления 100% кешбэка Технологии и медиа, 20:56
Франция вышла в четвертьфинал Евро благодаря автоголу бельгийцев Спорт, 20:52
Bild назвал срок начала Израилем наземной операции против «Хезболлы» Политика, 20:39
NV узнал, что Зеленский «не в восторге» от Сырского из-за Харькова Политика, 20:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:22