Франция вышла в четвертьфинал Евро благодаря автоголу бельгийцев

Франция победила Бельгию благодаря автоголу и вышла в четвертьфинал Евро

Матч в Дюссельдорфе завершился со счетом 1:0. Мяч влетел в ворота бельгийцев после удара Рандаля Коло Муани рикошетом от Яна Вертонгена

Фото: Carl Recine / Getty Images

Сборная Франции победила команду Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Германии.

Матч в Дюссельдорфе завершился со счетом 1:0.

Мяч попал в ворота Бельгии рикошетом от Яна Вертонгена после удара Рандаля Коло Муани на 85-й минуте.

В четвертьфинале Франция 5 июля сыграет с победителем пары Португалия — Словения (матч пройдет позднее в понедельник).

Сборная Франции является рекордсменом по автоголам соперников и на Евро (5), и на чемпионатах мира (6).

На турнире в Германии команда Дидье Дешама еще ни разу не забила с игры — в матче с Австрией в группе французы также победили (1:0) благодаря автоголу, а полякам Килиан Мбаппе забил с пенальти.

В матче с Бельгией французы нанесли 19 ударов по воротам (два в створ), соперники — пять (также два в створ).

Французы в пятый раз подряд обыграли соперника на крупнейших турнирах (ЧМ и Евро).

Бельгийцы в третий раз подряд играли в плей-офф чемпионата Европы, но на турнирах 2016 и 2020 годов они смогли дойти до четвертьфинала.

Сборная Бельгии дважды становилась призером Евро, заняв второе место в 1980-м и третье в 1972-м.

Сборная Франции выиграла чемпионат Европы в 1984 и 2000 годах, дошла до финала в 2016-м и взяла бронзу в 1996-м.