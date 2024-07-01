Франция вышла в четвертьфинал Евро благодаря автоголу бельгийцев
Сборная Франции победила команду Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Германии.
Матч в Дюссельдорфе завершился со счетом 1:0.
Мяч попал в ворота Бельгии рикошетом от Яна Вертонгена после удара Рандаля Коло Муани на 85-й минуте.
В четвертьфинале Франция 5 июля сыграет с победителем пары Португалия — Словения (матч пройдет позднее в понедельник).
Сборная Франции является рекордсменом по автоголам соперников и на Евро (5), и на чемпионатах мира (6).
На турнире в Германии команда Дидье Дешама еще ни разу не забила с игры — в матче с Австрией в группе французы также победили (1:0) благодаря автоголу, а полякам Килиан Мбаппе забил с пенальти.
В матче с Бельгией французы нанесли 19 ударов по воротам (два в створ), соперники — пять (также два в створ).
Французы в пятый раз подряд обыграли соперника на крупнейших турнирах (ЧМ и Евро).
Бельгийцы в третий раз подряд играли в плей-офф чемпионата Европы, но на турнирах 2016 и 2020 годов они смогли дойти до четвертьфинала.
Сборная Бельгии дважды становилась призером Евро, заняв второе место в 1980-м и третье в 1972-м.
Сборная Франции выиграла чемпионат Европы в 1984 и 2000 годах, дошла до финала в 2016-м и взяла бронзу в 1996-м.