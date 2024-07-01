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Евро-2024 ,  
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Суперкомпьютер оценил шансы Словении в игре против Португалии на Евро

Суперкомпьютер назвал Португалию безоговорочным фаворитом в матче со Словенией
Сюжет
Евро-2024
Согласно расчету суперкомпьютера Opta, Португалия — безоговорочный фаворит в противостоянии со словенцами. Букмекеры тоже отдают предпочтение команде Криштиану Роналду
Сборная Португалии перед матчем против Грузии на Евро-2024
Сборная Португалии перед матчем против Грузии на Евро-2024 (Фото: Global Look Press )

Сборная Португалии с вероятностью 67,8% выиграет у команды Словении в основное время матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta, который провел свыше 10 тыс. симуляций предстоящей встречи.

Шансы на успех сборной Словении оцениваются в пять раз ниже по сравнению с португальцами — всего в 13,4%. Ничейным исходом противостояние завершится с вероятностью 18,8%.

Букмекеры тоже считают Португалию безоговорочным фаворитом — средний коэффициент на ее победу составляет всего 1,36 (то есть при ставке в 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша будет равен 360 руб.). Ставка на победу словенцев (коэффициент 10,0) может принести 9 тыс. руб. чистыми при аналогичных условиях.

Португалия пробилась в 1/8 финала с первого места в группе F, где в первых двух матчах обыграла чехов (2:1) и турок (3:0). В третьей игре команда Криштиану Роналду сенсационно уступила Грузии (0:2), однако эта встреча турнирного значения для португальцев не имела.

Словакия вышла в плей-офф с третьего места в группе E, где все команды набрали по четыре очка. В итоге из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей турнир покинула команда Украины, а словаки прошли дальше.

Игра между сборными Португалии и Словакии состоится в понедельник, 1 июля, на стадионе во Франкфурте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Евро-2024 сборная Португалии по футболу сборная Словении по футболу
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