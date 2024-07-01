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Дело Квинси Промеса ,  
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Промес заявил о «семье навсегда» после расставания со «Спартаком»

Квинси Промес — об окончании контракта со «Спартаком»: это навсегда моя семья
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Дело Квинси Промеса
Контракт «Спартака» с Квинси Промесом, который с февраля не может покинуть ОАЭ из-за возможной экстрадиции, закончился 30 июня. Голландец заявил, что «красно-белые» всегда будут его семьей
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Голландский нападающий Квинси Промес, комментируя новость об истечении контракта со «Спартаком», заявил, что команда всегда будет его семьей.

«Спартак» в понедельник сообщил, что соглашение с Промесом истекло и пока говорить о возобновлении его выступлений за клуб невозможно.

«Моя семья навсегда», — написал Промес в комментарии к посту в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

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Квинси Промес

Промес находится в ОАЭ, откуда в феврале не смог вылететь в Россию — сначала его задержали по делу о ДТП, которое потом закрыли, а вскоре арестовали по запросу Нидерландов. На родине футболиста ранее приговорили в сумме к семи с половиной лет тюрьмы за контрабанду кокаина и нападение на родственника, на оба приговора поданы апелляции.

Промес играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и вернулся в клуб в 2021-м. С «красно-белыми» он победил в РПЛ в 2017 году. Голландец является лучшим бомбардиром среди иностранных игроков в истории чемпионатов России.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва Квинси Промес
Промес Квинси фото

Промес Квинси

футболист
4 июня 1992 года
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