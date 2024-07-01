Защитник «Спартака» сравнил сборную Испании с катком

Никита Чернов сравнил испанцев с катком в матче против Грузии на Евро

Защитник московского «Спартака» рассказал, что болел за грузин, но испанцы не оставили им шансов за счет более высокого класса

Никита Чернов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов считает, что сборная Испании на классе победила команду Грузии на Евро-2024 и заслуженно прошла в следующую стадию чемпионата. Об этом футболист рассказал корреспонденту «РБК Спорт».

«Понятно, что большинство людей переживали за сборную Грузии, впрочем, как и я. Но все-таки сказался фактор сильной Испании, которая, по сути, катком проехалась по Грузии. Если в начале игры и были какие-то предпосылки к тому, что матч против Португалии может повториться, то в итоге Испания на классе все-таки додавила и теперь вполне резонно будет играть на следующей стадии турнира», — отметил Чернов.

Сборная Грузии впервые в своей истории пробилась в финальную часть крупного международного чемпионата. Перед стартом турнира команду, возглавляемую французским специалистом Вилли Саньолем, называли одним из главных аутсайдеров.

Грузины начали с поражения от турок (1:3), однако затем сыграли вничью с чехами (1:1) и сенсационно победили португальцев. Испанцы на стадии группового этапа одержали три победы в трех матчах, взяв верх над хорватами (3:0), итальянцами (1:0) и албанцами (1:0).

В матче 1/8 финала Евро против сборной Испании команда Вилли Саньоля открыла счет на 18-й минуте, когда защитник Робен Ле Норман отправил мяч в собственные ворота. Однако в итоге благодаря голам Родри, Фабиана Руиса, Нико Уильямса и Дани Ольмо испанцы одержали победу со счетом 4:1.