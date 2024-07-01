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«Локомотив» объявил об уходе экс-вратаря сборной России Гилерме
Бывший вратарь сборной России Гилерме покинул «Локомотив»
Гилерме стал игроком «Локомотива» в 2007 году, он был первым бразильским вратарем в российском футболе. В 2015-м голкипер получил российское гражданство и отыграл 19 матчей за сборную
Маринато Гилерме
«Локомотив» объявил об уходе 38-летнего голкипера Маринато Гилерме, который выступал за клуб с 2007 года.
Бразилец, в 2015 году получивший российское гражданство, провел 387 матчей за «железнодорожников» — это третий результат в истории клуба.
В 2018 году Гилерме стал чемпионом России, также он четыре раза выигрывал с командой Кубок России (2015, 2017, 2019 и 2021 годы) и один раз — Суперкубок (2019).
В сборной России вратарь дебютировал в 2016 году и провел в общей сложности 19 матчей.
Ранее в понедельник «Локомотив» также объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука.
«Локомотив» в минувшем сезоне занял четвертое место в РПЛ.