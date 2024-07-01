«Локомотив» объявил об уходе экс-вратаря сборной России Гилерме

Гилерме стал игроком «Локомотива» в 2007 году, он был первым бразильским вратарем в российском футболе. В 2015-м голкипер получил российское гражданство и отыграл 19 матчей за сборную

Маринато Гилерме (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

«Локомотив» объявил об уходе 38-летнего голкипера Маринато Гилерме, который выступал за клуб с 2007 года.

Бразилец, в 2015 году получивший российское гражданство, провел 387 матчей за «железнодорожников» — это третий результат в истории клуба.

В 2018 году Гилерме стал чемпионом России, также он четыре раза выигрывал с командой Кубок России (2015, 2017, 2019 и 2021 годы) и один раз — Суперкубок (2019).

В сборной России вратарь дебютировал в 2016 году и провел в общей сложности 19 матчей.

Ранее в понедельник «Локомотив» также объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука.

«Локомотив» в минувшем сезоне занял четвертое место в РПЛ.