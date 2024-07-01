Бадминтонист сборной Китая умер в 17 лет после остановки сердца во время матча

Китайский бадминтонист умер в 17 лет после остановки сердца во время игры

Чжан Чжицзе в прошлом году присоединился к сборной Китая и отправился с юниорской командой на чемпионат Азии в Индонезию. Он потерял сознание во время матча, его отвезли в больницу, но спасти не смогли

Фото: Veri Sanovri / XinHua

Китайский бадминтонист Чжан Чжицзе скончался в 17 лет после остановки сердца во время матча чемпионата Азии среди юниоров в Индонезии, пишет AP.

В воскресенье в матче против соперника из Японии спортсмен потерял сознание, у него начались судороги. Ему оказали помощь на месте, после чего отвезли на скорой в ближайшую больницу, а потом перевели в главную больницу провинции Джокьякарта, но спасти не смогли.

В Ассоциации бадминтона Индонезии сообщили, что у игрока случилась внезапная остановка сердца.

Чжан начал заниматься бадминтоном в детском саду, а в прошлом году был включен в национальную сборную Китая. Ранее в этом году он выиграл престижный юниорский турнир в Нидерландах, пишет CNA.