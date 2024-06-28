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Эксклюзив

Умер вошедший в историю сборной России хоккеист. Чем запомнился Березин

Чем запомнился умерший хоккеист сборной России Сергей Березин
Умер бывший нападающий сборной России по хоккею Сергей Березин. Ему было 52 года. Чем запомнилась карьера форварда — в материале «РБК Спорт»
Сергей Березин
Сергей Березин (Фото: ХК Химик)

Сергей Березин — воспитанник воскресенского хоккея. За подмосковный «Химик» он стал выступать на взрослом уровне в 1990 году. Начало профессиональной карьеры было непростым, поскольку результативность хоккеиста была низкой, но постепенно он улучшал качество игры и статистику. Четырехлетний период в Воскресенске он провел по графику «плюс-минус пол-очка за игру», что было неплохо, особенно для молодого хоккеиста — 76 очков в 156 матчах.

Тренер сборной России Виктор Тихонов взял Березина на Олимпийские игры в Лиллехаммере в 1994 году. Национальная команда не смогла выиграть медали, однако форвард набрал пять очков в восьми матчах. Примечательно, что через год на чемпионате мира в Швеции Березин сделал первый в истории сборной России хет-трик, отправив три шайбы в ворота Швейцарии. Однако и тогда россиянам не удалось подняться на пьедестал. А на Кубке мира 1996 года, где Березин тоже выступал, сборная России стала четвертой.

Сергей Березин
Сергей Березин
(Фото: ХК Химик)

Летом 1994 года на драфте НХЛ его забрал «Торонто» в одном из последних раундов — 10-й раунд и общий 256-й номер. Самым востребованным россиянином тогда был Олег Твердовский, выбранный в первом раунде под общим вторым номером «Анахаймом».

До работы в НХЛ форвард выступал в Германии, где отыграл два года как центрфорвард за «Кёльнер Хайе» и набрал 184 очка в 120 матчах. В сезоне 1994/95 он забрал все престижнейшие индивидуальные награды немецкого первенства — от лучшего бомбардира до лучшего игрока лиги. Снайперский рекорд форварда в Бундеслиге, 49 голов за регулярный чемпионат, не побит до сих пор.

Карьера Березина в НХЛ началась в 1996 году и тоже складывалась удачно. В своем первом сезоне в НХЛ он забросил 25 шайб, набрав 41 очко в 73 играх. По итогам игрового года его включили в пятерку лучших новичков лиги. Высокая стартовая скорость отличала его от многих хоккеистов. Березина сравнивали с другим российским хоккеистом Павлом Буре, обладавшим фантастической скоростью.

Сергей Березин
Сергей Березин
(Фото: Торонто Мейпл Лифс)

Всего в НХЛ нападающий провел семь сезонов — пять в «Торонто», который в четверг и сообщил о смерти Березина, а еще два сезона разбились на четыре команды — «Финикс Койотс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс» и «Вашингтон Кэпиталз». В сумме спортсмен сыграл 502 матча в НХЛ и набрал 286 (160 шайб + 126 результативных передач) очков.

Березин завершил спортивную карьеру в ЦСКА в 2004 году. После этого он решил заняться бизнесом, но не преуспел. В 2015 году во Флориде его арестовали по обвинению в махинациях с медицинскими страховками, россиянину грозил срок в американской тюрьме, но в итоге его отпустили.

Березин также был индивидуальным тренером, в частности, работал с в бывшим партнером по «Монреалю» Андреем Марковым и свежим обладателем Кубка Стэнли капитаном «Флорида Пантерз» Александром Барковым.

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