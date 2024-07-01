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Евро-2024 ,  
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Иван Обляков назвал лучших футболистов на Евро-2024

Игрок сборной России Иван Обляков назвал лучших футболистов на Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Полузащитник ЦСКА и сборной России отметил игру одного из футболистов сборной Грузии, а также полузащитников Словакии и Испании
Иван Обляков&nbsp;
Иван Обляков  (Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС )

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков в разговоре с корреспондентом «РБК Спорт» назвал игроков, которые, по его мнению, пока лучше всех проявили себя на Евро-2024. Футболист выделил вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили, словацкого полузащитника Станислава Лоботку, а также одного из лидеров испанцев Родри.

«Что касается лучших игроков на Евро на данный момент, то считаю, что топ-3 — это вратарь сборной Грузии. Неплохой чемпионат провел, жаль, что вчера вылетели. Но у них был очень сильный соперник, который претендует на победу в турнире. Еще выделю Лоботку из сборной Словакии. Хорошо играет в центре поля, с хорошими передачами, не теряет мячи. Пока это те, кто вылетел. Ну и из тех, кто остался, пускай это будет Родри. Опять же, они одни из фаворитов, а он в сборной Испании — ключевая фигура», — пояснил Обляков.

Сборная Словакии вела на протяжении почти всего матча с англичанами, однако на 95-й минуте Джуд Беллингем сравнял счет ударом через себя и спас свою команду от провала на Евро. А уже на первой минуте овертайма Гарри Кейн вывел Англию вперед. Встреча так и завершилась со счетом 2:1.

Во втором воскресном матче 1/8 финала Евро-2024 сборная Грузии уступила Испании со счетом 1:4. Голкипер грузин Георгий Мамардашвили за четыре игры на чемпионате сделал 30 сейвов. Согласно статистике, с 1980 года больше спасений на чемпионатах Европы только у вратаря сборной России Игоря Акинфеева, который на Евро-2008 отметился 32 сейвами.

Что касается испанского полузащитника Родри, то он в матче против Грузии записал в свой актив забитый мяч, когда сравнял счет в конце первого тайма.

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