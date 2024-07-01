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Евро-2024 ,  
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Федор Чалов назвал сборную Испании фаворитом Евро-2024

Федор Чалов: сборная Испании является главным фаворитом Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов считает, что сборная Испании дойдет на Евро как минимум до финала. В четвертьфинале испанцы сыграют с немцами
Федор Чалов
Федор Чалов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Сборная Испании является главным претендентом на победу на чемпионате Европы в Германии, заявил «РБК Спорт» нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов.

Испанцы в воскресенье вышли в четвертьфинал, обыграв команду Грузии со счетом 4:1. Следующим соперником испанцев будут немцы, матч пройдет 5 июля.

«Что касается матча Испания — Грузия, конечно, болел за Грузию. Они молодцы, очень хороший чемпионат провели. Но испанцы — главный фаворит этого турнира. Думаю, что будут играть в финале точно», — сказал Чалов.

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Сборная Испании трижды побеждала на чемпионатах Европы — в 1964, 2008 и 2012 годах.

Сборная России пропустила турнир в Германии из-за отстранения со стороны ФИФА и УЕФА.

Чалов провел за сборную России восемь матчей и забил три гола.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян, Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 Федор Чалов сборная Испании по футболу сборная Грузии по футболу
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