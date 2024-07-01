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Артем Дзюба не вошел в топ-5 самых дорогих игроков РПЛ без контракта

На первом месте в рейтинге Transfermarkt Антон Миранчук, у которого завершился контракт с «Локомотивом»
Антон Миранчук
Антон Миранчук (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Портал Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов в статусе свободного агента, которые этим летом покинули клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).

На первом месте в нем полузащитник сборной России Антон Миранчук, который покинул московский «Локомотив». Стоимость 28-летнего игрока оценивается в €6 млн.

В прошедшем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» 38 матчей, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

Агент оценил в 99% вероятность ухода Антона Миранчука из «Локомотива»
Спорт
Антон Миранчук

Также в топ-5 экс-капитан московского «Спартака» Георгий Джикия (€3,5 млн), лучший бомбардир в истории грозненского «Ахмата» в РПЛ Мохамед Конате из Буркина-Фасо (€3 млн), а также Рифат Жемалетдинов (€3 млн), который в скором времени подпишет контракт с ЦСКА, и Артем Тимофеев (€2,5 млн).

Экс-нападающий сборной России Артем Дзюба не вошел в топ-5 самых дорогих игроков без контракта. В июне истекло соглашение 35-летнего футболиста с» «Локомотивом». Transfermarkt оценивает его стоимость в €2 млн. Он занимает восьмое место в списке самых дорогих игроков РПЛ без контракта. За год стоимость Дзюбы упала на €1,5 млн, максимальная оценка достигла в 2019 году — €16 млн.

Выше Дзюба оцениваются выступавший за «Ахмат» сербский защитник Мирослав Богосавац и покинувший «Сочи» российский защитник Антон Макарчук (оба — по €2,3 млн).

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Теги
Руслан Алиев
Футбол футбольные трансферы Российская премьер-лига (РПЛ) Антон Миранчук Артём Дзюба
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