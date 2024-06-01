«Реал» и «Боруссия» объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» объявили стартовые составы на предстоящий финальный матч Лиги чемпионов.
В составе испанского клуба на поле с первых минут выйдут: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Эдуарду Камавинга, Джуд Беллингем, Родриго и Винисиус Жуниор.
Стартовый состав «Боруссии» выглядит следующим образом: Грегор Кобель, Матс Хуммельс, Нико Шлоттербек, Ян Матсен, Юлиан Рюэрсон, Эмре Джан, Марсель Забитцер, Юлиан Брандт, Джейдон Санчо, Карим Адейеми, Никлас Фюллькруг.
«РБК Спорт» будет вести онлайн-трансляцию этого матча.
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