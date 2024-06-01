Игнашевич ответил на вопрос о будущем в «Балтике» после вылета из РПЛ
Вопрос с будущем главного тренера калининградской «Балтики» Сергея Игнашевича будет обсуждаться с руководством клуба после суперфинала Кубка России. Об этом сам тренер рассказал журналистам.
«После матча обсудим с руководством мое будущее, пока этот вопрос не обсуждался, от результата игры ничего не будет зависеть», — цитирует Игнашевича ТАСС.
По словам Игнашевича, перед финалом его игроки забыли неудачи в Российской премьер-лиге (РПЛ) . «Никаких отвлекающих факторов нет, мое будущее и будущее футболистов решили оставить до финального свистка. Для меня и клуба многое значит этот финал, не так много трофеев в коллекции нашей команды», — добавил тренер.
«Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетела из элиты. Суперфинал Кубка России против «Зенита» пройдет 2 июня в «Лужниках».
Игнашевичу 44 года, он возглавил «Балтику» в октябре 2021 года, а в прошлом сезоне вывел ее в РПЛ.
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