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Поигравший в Европе экс-вратарь «Спартака» перешел в «Локомотив»

Поигравший в Европе экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин перешел в «Локомотив»
«Локомотив» подписал трехлетнее соглашение с вратарем Антоном Митрюшкиным
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Антон Митрюшкин (Фото: ФК "Локомотив")

Московский футбольный клуб «Локомотив» подписании контракт с 28-летним вратарем Антоном Митрюшкиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на три года.

Прошлый сезон Митрюшкин выступал в Первой лиге за подмосковные «Химки», которые вернулись в премьер-лигу. Игрок перешел в «Локомотив» на правах свободного агента, поскольку соглашение с «Химками» истекло.

Митрюшкин является воспитанником «Спартака», за который дебютировал весной 2014 года. На его счету за «Спартак» три матча, в которых пропустил пят мячей.

В 2016-2020 гг. перешел в швейцарский «Сьон», с которым дошел до финала национального кубка. В 2020-2022 гг. играл за команды второго дивизиона чемпионата Германии — дюссельдорфскую «Фортуну» и дрезденское «Динамо». В 2022-м перешел в «Химки».

Год назад из подмосковного клуба в «Локомотив» перешел Игорь Лантратов, который в первом же сезоне стал основным вратарем.

В составе сборной России стал победителем юношеского чемпионата Европы-2013 до 17 лет и серебряным призером ЧЕ-2015 до 19 лет.

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