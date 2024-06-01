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Эксклюзив

«Спартак» не будет покупать форварда из топ-клуба Турции

Форвард «Бешикташа» Абубакар не перейдет в «Спартак»
32-летний форвард Венсан Абубакар не интересен «Спартаку». Агент Павел Андреев, данные которого о переходе камерунца использовало турецкое издание Serencebey, заявил, что не давал никаких комментариев на эту тему
Венсан Абубакар
Венсан Абубакар (Фото: IMAGO/Marcio Machado/SPP / Global look press)

Московский «Спартак» не будет покупать форварда «Бешикташа» Венсана Абубакара, сообщили «РБК Спорт» два источника, знакомых с ситуацией.

По их словам игрок не входит в список интересов клуба и «Спартак» не собирается его приобретать. Агент Павел Андреев, данные которого о переходе камерунца использовало турецкое издание Serencebey, заявил «РБК Спорт», что не давал никаких комментариев на эту тему.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».

Данные о переходе Абубакара в «Спартак» появляются в СМИ еще с 2023 года. Тогда портал Actucameroun написал, что московский клуб намерен купить игрока у «Бешикташа» за €10 млн. В мае этого года известный турецкий комментатор Шафак Малатья в своих соцсетях написал, что «Спартак» намерен приобрести игрока.

Абубакар — один из успешных камерунских нападающих поколения. За национальную сборную он провел 99 матчей и забил 37 мячей, что является вторым результатом в истории национальной команды. На чемпионате мира 2022 года в Катаре в матче против сборной Сербии он стал первым в истории чемпионатов мира африканцем, который забил гол и отдал голевую передачу после выхода на замену. Там же на мировом первенстве Абубакар забил победный мяч в ворота Бразилии на 90-й минуте матча (1:0), после чего сорвал с себя футболку и был удален за вторую желтую карточку.

В разные годы он выступал за такие клубы, как «Порту», «Бешикташ», где по два раза становился чемпионом Португалии и Турции соответственно.

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