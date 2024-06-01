«Спартак» не будет покупать форварда из топ-клуба Турции
Московский «Спартак» не будет покупать форварда «Бешикташа» Венсана Абубакара, сообщили «РБК Спорт» два источника, знакомых с ситуацией.
По их словам игрок не входит в список интересов клуба и «Спартак» не собирается его приобретать. Агент Павел Андреев, данные которого о переходе камерунца использовало турецкое издание Serencebey, заявил «РБК Спорт», что не давал никаких комментариев на эту тему.
«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».
Данные о переходе Абубакара в «Спартак» появляются в СМИ еще с 2023 года. Тогда портал Actucameroun написал, что московский клуб намерен купить игрока у «Бешикташа» за €10 млн. В мае этого года известный турецкий комментатор Шафак Малатья в своих соцсетях написал, что «Спартак» намерен приобрести игрока.
Абубакар — один из успешных камерунских нападающих поколения. За национальную сборную он провел 99 матчей и забил 37 мячей, что является вторым результатом в истории национальной команды. На чемпионате мира 2022 года в Катаре в матче против сборной Сербии он стал первым в истории чемпионатов мира африканцем, который забил гол и отдал голевую передачу после выхода на замену. Там же на мировом первенстве Абубакар забил победный мяч в ворота Бразилии на 90-й минуте матча (1:0), после чего сорвал с себя футболку и был удален за вторую желтую карточку.
В разные годы он выступал за такие клубы, как «Порту», «Бешикташ», где по два раза становился чемпионом Португалии и Турции соответственно.
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл