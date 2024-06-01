Щербакова не исключила, что станет тренером после завершения карьеры
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заявила «РБК Спорт», что не исключает работу тренером после завершения карьеры.
«Я не исключаю такого варианта развития событий. Но осознаю, что это очень большая ответственность. Здесь нельзя просто попробовать. В это надо погрузиться полностью, нести ответственность за своих спортсменов, которые доверили тебе свою спортивную судьбу. Сейчас я часто провожу мастер-классы, мне очень нравится работать с детьми. Посмотрим, приведет ли это меня к тренерской работе», — сказала Щербакова.
Щербакова является чемпионкой мира 2021 года. После дисквалификации Камилы Валиевой за допинг она также получила золото чемпионата Европы 2022 года.
20-летняя фигуристка не объявляла о завершении карьеры, но на официальных соревнованиях не выступает после сезона 2021/22. В марте этого года она перенесла операцию на голеностопе.
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