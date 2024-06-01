Щербакова рассказала, какую зарубежную фигуристку она уважает
Олимпийская чемпионка Пекине в одиночном катании Анна Щербакова заявила «РБК Спорт», что испытывает огромное уважение к японской фигуристке Каори Сакомото.
«Огромное уважение вызывает Каори Сакомото. Пусть она и не прыгает четверные прыжки. Но держаться столько лет на высоком уровне, проявлять настоящий спортивный характер — это многого стоит», — сказала Щербакова.
Щербакова также похвалила Сакамото за то, что японка в своих интервью отмечает высокий уровень российских фигуристок.
«Даже при отсутствии серьезной конкуренции, важно не опускать собственную планку, показывать максимум своих возможностей. Также вызывает уважение, что в своих интервью она отмечает уровень российских одиночниц. Наши девочки по-прежнему выполняют сложнейшие многооборотный прыжки, которые на международной арене сейчас особо не увидеть», — добавила Щербакова.
24-летняя Сакамото является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в личном и серебряным призером в командном турнире. Также в отсутствие российских фигуристок на международных турнирах она стала трехкратной чемпионкой мира (2022—2024).
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