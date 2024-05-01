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«Динамо» в матче со «Спартаком» впервые с введения Fan ID собрало аншлаг

«Динамо» в дерби со «Спартаком» впервые собрало аншлаг после введения Fan ID
Матч пройдет на стадионе «Динамо», который вмещает почти 26 тыс. зрителей, 1 мая. В «Динамо» заявили, что все билеты на трибуны А, С и D проданы
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

Московское «Динамо» сообщило, что на дерби со «Спартаком» в Кубке России проданы все билеты, за исключением нескольких мест повышенного комфорта. Матч станет самым посещаемым на арене «Динамо» с начала 2023 года, когда для игр РПЛ стал обязателен паспорт болельщика (Fan ID).

«Динамо» и «Спартак» сыграют за выход в финал «пути регионов» (нижней сетки плей-офф) Кубка. Матч пройдет 1 мая на стадионе «Динамо», который вмещает 25,7 тыс. зрителей. Начало встречи в 18:00 мск.

«Трибуны секторов А, С и D забиты на 1923%», — сообщила пресс-служба «бело-голубых».

Для Кубка России оформлять Fan ID не требуется, за исключением финального матча.

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Ранее в сезоне больше всего зрителей на домашней арене «Динамо» было в игре с ЦСКА в 5-м туре РПЛ (18,5 тыс.). Чуть больше 18 тыс. собирали дерби со «Спартаком» в РПЛ и Кубке.

В первой половине прошлого сезона, еще до введения Fan ID, домашние дерби «Динамо» с ЦСКА и «Спартаком» собирали по 25 тыс., но в весенней части сезона посещаемость игр резко упала из-за бойкота болельщиков.

«Динамо» в РПЛ занимает третье место, опережая на пять очков идущий четвертым «Спартак».

Команды ранее уже четыре раза встречались в этом сезоне, три матча выиграли «красно-белые».

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва ФК Спартак Москва
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