«Динамо» в матче со «Спартаком» впервые с введения Fan ID собрало аншлаг
Московское «Динамо» сообщило, что на дерби со «Спартаком» в Кубке России проданы все билеты, за исключением нескольких мест повышенного комфорта. Матч станет самым посещаемым на арене «Динамо» с начала 2023 года, когда для игр РПЛ стал обязателен паспорт болельщика (Fan ID).
«Динамо» и «Спартак» сыграют за выход в финал «пути регионов» (нижней сетки плей-офф) Кубка. Матч пройдет 1 мая на стадионе «Динамо», который вмещает 25,7 тыс. зрителей. Начало встречи в 18:00 мск.
«Трибуны секторов А, С и D забиты на 1923%», — сообщила пресс-служба «бело-голубых».
Для Кубка России оформлять Fan ID не требуется, за исключением финального матча.
Ранее в сезоне больше всего зрителей на домашней арене «Динамо» было в игре с ЦСКА в 5-м туре РПЛ (18,5 тыс.). Чуть больше 18 тыс. собирали дерби со «Спартаком» в РПЛ и Кубке.
В первой половине прошлого сезона, еще до введения Fan ID, домашние дерби «Динамо» с ЦСКА и «Спартаком» собирали по 25 тыс., но в весенней части сезона посещаемость игр резко упала из-за бойкота болельщиков.
«Динамо» в РПЛ занимает третье место, опережая на пять очков идущий четвертым «Спартак».
Команды ранее уже четыре раза встречались в этом сезоне, три матча выиграли «красно-белые».
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