Грузин Гурули: перед финалом ЧЕ по боксу с Идиговым мне предлагали много денег

Грузинский боксер заявил о попытке подкупа перед финалом ЧЕ с россиянином

Лаша Гурули снялся по ходу финала с россиянином Тарханом Идиговым, а после боя заявил, что его пытались подкупить. В сборной России грузина обвинили в попытке похайпить

Лаша Гурули (Фото: Mickael Chavet / Zuma / ТАСС)

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира грузинский боксер Лаша Гурули заявил, что ему предлагали «большую сумму денег», чтобы он не выходил на ринг против россиянина Тархана Идигова в финале европейского первенства в Белграде. Слова боксера приводит Insidethegames.

Гурули 28 апреля в финале весовой категории до 67 кг отказался от продолжения боя после второго раунда, а на награждении снял медаль и не стал пожимать руку Идигову.

Гурули заявил, что его решение связано с несправедливым судейством и является протестом против организаторов, а также что он планирует рассказать всю историю после Олимпиады в Париже.

«Одно скажу: накануне боя нам предложили крупную сумму денег. Они не хотели, чтобы я выходил на ринг. Когда они получили надлежащий ответ, они заявили, что будут добиваться этого всеми способами», — сказал Гурули.

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов назвал слова Гурули провокацией.

«Не знаю, в чем его умысел, не понимаю. Мы не занимаемся такими вещами, мы достойно сражались. Да, попытка хайпа. У нас в команде дисциплина и порядок», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Генеральный секретарь Европейской конфедерация бокса (EUBC) Кирилл Щекутьев заявил телеканалу, что, скорее всего, к Гурули «будут применены самые серьезные санкции».

«Очень странно, что он делает такие заявления после турнира, а не до финального поединка. Хочется отметить, что во время чемпионата мира в Ташкенте он вел себя точно так же. Это еще раз показывает его не как спортсмена, а как блогера и шоумена», — отметил Щекутьев.

Гурули завоевал бронзу на чемпионатах мира 2021 и 2023 годов, а также серебро ЧЕ-2022.

Сборная России, выступавшая под национальным флагом, выиграла 11 золотых, восемь серебряных и одну бронзовую медаль на чемпионате Европы в Белграде.