Игрок ЦСКА пропустит финал молодежного Кубка Азии ради матча с «Зенитом»
Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев пропустит финал молодежного Кубка Азии, чтобы сыграть в Кубке России с «Зенитом». Об этом сообщил в своем телеграм-канале директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
Узбекистанская команда 3 мая сыграет с японцами в финале турнира в Катаре. Благодаря выходу в финал она ранее впервые пробилась на Олимпиаду. У ЦСКА 2 мая состоится первый финальный матч в «пути РПЛ» Кубка.
«Аббос Файзуллаев сможет принять участие в матче с «Зенитом». Сегодня он летит в Москву единственным прямым рейсом», — написал Брейдо.
По его словам, это стало результатом «продолжительного, но конструктивного диалога» с Футбольной ассоциацией Узбекистана, а также разговора игрока с тренером сборной.
Брейдо добавил, что основная задача у сборной Узбекистана в Катаре уже выполнена, а ЦСКА «за решение своих кубковых задач только предстоит побороться».
На счету 20-летнего Файзуллаева четыре гола и 11 передач в 26 матчах сезона.
ЦСКА является действующим обладателем Кубка России.
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