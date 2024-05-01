Игрок ЦСКА пропустит финал молодежного Кубка Азии ради матча с «Зенитом»

Узбекистан 3 мая сыграет с Японией в финале в Катаре, но Аббосбек Файзуллаев вернется в Москву на матч Кубка России с «Зенитом». В ЦСКА заявили, что клубу за решение своих кубковых задач только предстоит побороться

Аббосбек Файзуллаев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев пропустит финал молодежного Кубка Азии, чтобы сыграть в Кубке России с «Зенитом». Об этом сообщил в своем телеграм-канале директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Узбекистанская команда 3 мая сыграет с японцами в финале турнира в Катаре. Благодаря выходу в финал она ранее впервые пробилась на Олимпиаду. У ЦСКА 2 мая состоится первый финальный матч в «пути РПЛ» Кубка.

«Аббос Файзуллаев сможет принять участие в матче с «Зенитом». Сегодня он летит в Москву единственным прямым рейсом», — написал Брейдо.

По его словам, это стало результатом «продолжительного, но конструктивного диалога» с Футбольной ассоциацией Узбекистана, а также разговора игрока с тренером сборной.

Брейдо добавил, что основная задача у сборной Узбекистана в Катаре уже выполнена, а ЦСКА «за решение своих кубковых задач только предстоит побороться».

На счету 20-летнего Файзуллаева четыре гола и 11 передач в 26 матчах сезона.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России.