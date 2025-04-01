ЦСКА сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо», уступая 0:2
Московский ЦСКА дома обыграл минское «Динамо» со счетом 2:1 в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Кирилл Долженков (42-я минута), Иван Дроздов (47). У проигравших отличился Виталий Пинчук (58).
Счет в серии до четырех побед стал 2–2, ЦСКА после двух поражений в Минске выиграл дважды дома. Следующий матч пройдет 3 апреля в Минске.
В регулярном чемпионате ЦСКА занял пятое место в Западной конференции, «Динамо» — четвертое.
ЦСКА и «Динамо» впервые встречаются друг с другом в плей-офф КХЛ. В очных встречах в нынешнем сезоне минчане выиграли все четыре матча в «регулярке».
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