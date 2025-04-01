 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Ак Барс» забил 4 гола за 10 минут и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Казанский клуб выиграл четвертый матч серии у «Автомобилиста» со счетом 7:2. Пятая встреча состоится 3 апреля
Фото: телеграм-канал ХК «Ак Барс»
Фото: телеграм-канал ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» дома обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 7:2 в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Степан Фальковский (2-я минута), Александр Барабанов (6, 36), Илья Сафонов (10), Никита Дыняк (11), Ник Петан (33) и Артем Галимов (56). У проигравших отличились Анатолий Голышев (25) и Александр Шаров (31).

Счет в серии до четырех побед стал 2–2. Пятый матч состоится 3 апреля в Екатеринбурге.

Чемпион КХЛ сократил отставание в серии плей-офф с «Авангардом»
Спорт
Фото:телеграм-канал ХК «Авангард»

В регулярном чемпионате «Ак Барс» занял пятое место в Восточной конференции, «Автомобилист» — четвертое. В очных встречах в «регулярке» у казанцев было три победы при одном поражении.

В прошлом сезоне «Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» серию первого раунда в пяти матчах.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня

Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента

В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом

Франция сменила посла в России

Умер зампредседателя Конституционного суда Сергей Маврин

Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке

Сколько новых миллиардеров появилось в России

В стрелковом клубе погиб депутат

Путин отдал фамильные монеты времен СССР на создание памятника

Путину доложили о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергообъектам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Автомобилист
Материалы по теме
Клуб Ротенберга сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с «Динамо»
Спорт
Клуб КХЛ расторг контракт с тренером, проигравшим борьбу за плей-офф
Спорт
«Салават Юлаев» проиграл после двух разгромных побед в плей-офф КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 92,43 (+2,77) Инвестиции, 31 мар, 18:12 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 85,5 (+1,82) Инвестиции, 31 мар, 18:12
Жителю Петербурга дали условный срок за 1 тыс. руб. пожертвования ФБКПолитика, 21:51
ЦСКА сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо», уступая 0:2Спорт, 21:46
Израиль отменил пошлины для США перед введением взаимных тарифов ТрампомЭкономика, 21:43
«Ак Барс» забил 4 гола за 10 минут и сравнял счет в серии плей-офф КХЛСпорт, 21:41
Как эволюционировали сервисы для состоятельных людей за 15 летРБК и СберПервый, 21:33
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:20
Ilta-Sanomat назвала возможные сроки открытия границы Финляндии с РоссиейПолитика, 21:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На «Госуслугах» появился сервис проверки оформленных на человека сим-картОбщество, 21:09
У экс-замглавы краснодарского МЧС изъяли имущество на 360 млн руб.Общество, 21:01
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:43
Белый дом заявил, что Трамп лично вовлечен в урегулирование на УкраинеПолитика, 20:42
«ХэдХантер» запустил конвертацию расписок из иностранных депозитариевИнвестиции, 20:41
НБА дисквалифицировала пятерых игроков за потасовку во время матчаСпорт, 20:37
«Страна» сообщила об активизации подготовки к выборам в КиевеПолитика, 20:33