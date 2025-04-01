«Ак Барс» забил 4 гола за 10 минут и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Казанский клуб выиграл четвертый матч серии у «Автомобилиста» со счетом 7:2. Пятая встреча состоится 3 апреля

Фото: телеграм-канал ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» дома обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 7:2 в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Степан Фальковский (2-я минута), Александр Барабанов (6, 36), Илья Сафонов (10), Никита Дыняк (11), Ник Петан (33) и Артем Галимов (56). У проигравших отличились Анатолий Голышев (25) и Александр Шаров (31).

Счет в серии до четырех побед стал 2–2. Пятый матч состоится 3 апреля в Екатеринбурге.

В регулярном чемпионате «Ак Барс» занял пятое место в Восточной конференции, «Автомобилист» — четвертое. В очных встречах в «регулярке» у казанцев было три победы при одном поражении.

В прошлом сезоне «Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» серию первого раунда в пяти матчах.