«Ак Барс» забил 4 гола за 10 минут и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
Казанский «Ак Барс» дома обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 7:2 в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Степан Фальковский (2-я минута), Александр Барабанов (6, 36), Илья Сафонов (10), Никита Дыняк (11), Ник Петан (33) и Артем Галимов (56). У проигравших отличились Анатолий Голышев (25) и Александр Шаров (31).
Счет в серии до четырех побед стал 2–2. Пятый матч состоится 3 апреля в Екатеринбурге.
В регулярном чемпионате «Ак Барс» занял пятое место в Восточной конференции, «Автомобилист» — четвертое. В очных встречах в «регулярке» у казанцев было три победы при одном поражении.
В прошлом сезоне «Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» серию первого раунда в пяти матчах.
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