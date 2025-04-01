НБА дисквалифицировала пятерых игроков за потасовку во время матча
НБА дисквалифицировала пятерых баскетболистов из-за драки в матче регулярного чемпионата между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Детройт Пистонс». Об этом сообщается на сайте НБА.
Центровой «Детройта» Айзея Стюарт получил двухматчевую дисквалификацию, Рон Холланд, Маркус Сассер (оба — «Детройт»), Донте Дивинченцо и Наз Рид (оба — «Миннесота») пропустят по одной игре.
Инцидент произошел 31 марта. Стычка началась во второй четверти при счете 39:29 в пользу «Пистонс». Перед этим Стюарт получил технический фол, сильно толкнув Дивинченцо после свистка, а Холланд нарушил правила, выбив мяч из рук Рида. Между Холландом и Ридом началась перепалка, в которую вмешался Дивиченцо, и вскоре все десять игроков на площадке, а также несколько тренеров присоединились к потасовке.
В игре было зафиксировано наибольшее количество технических фолов (12) в НБА с 23 марта 2005 года.
«Миннесота» по ходу игры уступала 16 очков, но победила со счетом 123:104.
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