Пять человек дисквалифицировали за потасовку в матче НБА «Миннесота» — «Детройт»

НБА дисквалифицировала пятерых игроков за потасовку во время матча

Айзея Стюарт получил двухматчевую дисквалификацию, Рон Холланд, Маркус Сассер, Донте Дивинченцо и Наз Рид пропустят по одной игре

Айзея Стюарт (Фото: Elsa / Getty Images)

НБА дисквалифицировала пятерых баскетболистов из-за драки в матче регулярного чемпионата между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Детройт Пистонс». Об этом сообщается на сайте НБА.

Центровой «Детройта» Айзея Стюарт получил двухматчевую дисквалификацию, Рон Холланд, Маркус Сассер (оба — «Детройт»), Донте Дивинченцо и Наз Рид (оба — «Миннесота») пропустят по одной игре.

Инцидент произошел 31 марта. Стычка началась во второй четверти при счете 39:29 в пользу «Пистонс». Перед этим Стюарт получил технический фол, сильно толкнув Дивинченцо после свистка, а Холланд нарушил правила, выбив мяч из рук Рида. Между Холландом и Ридом началась перепалка, в которую вмешался Дивиченцо, и вскоре все десять игроков на площадке, а также несколько тренеров присоединились к потасовке.

В игре было зафиксировано наибольшее количество технических фолов (12) в НБА с 23 марта 2005 года.

«Миннесота» по ходу игры уступала 16 очков, но победила со счетом 123:104.