В НБА удалили пять игроков и двух тренеров за потасовку во время матча
Пятеро игроков и двое тренеров получили удаления в матче НБА между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Детройт Пистонс» из-за драки, сообщает ESPN.
«Детройт» потерял главного тренера Джей Би Бикерстаффа, Айзею Стюарта, Рона Холланда и Маркуса Сассера, «Миннесота» — помощника тренера Пабло Приджиони, Наза Рида и Донте Дивинченцо.
Стычка началась во второй четверти при счете 39:29 в пользу «Пистонс». Перед этим Стюарт получил технический фол, сильно толкнув Дивинченцо после свистка, а Холланд нарушил правила, выбив мяч из рук Рида. Между Холландом и Ридом началась перепалка, в которую вмешался Дивиченцо и вскоре все десять игроков на площадке, а также несколько тренеров присоединились к потасовке.
В игре было зафиксировано наибольшее количество технических фолов (12) в НБА с 23 марта 2005 года.
«Миннесота» по ходу игры уступала 16 очков, но победила со счетом 123:104.
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