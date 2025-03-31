Семь человек удалили за потасовку в матче НБА «Миннесота» — «Детройт»

В НБА удалили пять игроков и двух тренеров за потасовку во время матча

Драка произошла во второй четверти матча «Миннесота» — «Детройт». Хозяева на тот момент уступали, но в итоге смогли победить

Донте Дивиченцо (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Пятеро игроков и двое тренеров получили удаления в матче НБА между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Детройт Пистонс» из-за драки, сообщает ESPN.

«Детройт» потерял главного тренера Джей Би Бикерстаффа, Айзею Стюарта, Рона Холланда и Маркуса Сассера, «Миннесота» — помощника тренера Пабло Приджиони, Наза Рида и Донте Дивинченцо.

Стычка началась во второй четверти при счете 39:29 в пользу «Пистонс». Перед этим Стюарт получил технический фол, сильно толкнув Дивинченцо после свистка, а Холланд нарушил правила, выбив мяч из рук Рида. Между Холландом и Ридом началась перепалка, в которую вмешался Дивиченцо и вскоре все десять игроков на площадке, а также несколько тренеров присоединились к потасовке.

В игре было зафиксировано наибольшее количество технических фолов (12) в НБА с 23 марта 2005 года.

«Миннесота» по ходу игры уступала 16 очков, но победила со счетом 123:104.