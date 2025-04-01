Чемпион КХЛ сократил отставание в серии плей-офф с «Авангардом»
Магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл омский «Авангард» со счетом 3:1 в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Никита Михайлис (47-я минута), Люк Джонсон (58) и Валерий Орехов (59). У проигравших отличился Семен Чистяков (3).
Счет в серии до четырех побед стал 3–1 в пользу «Авангарда». Пятый матч состоится 3 апреля в Магнитогорске.
В регулярном чемпионате «Металлург», действующий обладатель Кубка Гагарина, занял третье место в Восточной конференции, «Авангард» — шестое. В очных встречах в «регулярке» команды одержали по три победы.
Последний раз в плей-офф «Металлург» и «Авангард» встречались в 2023 году, тогда в серии 1/4 финала омичи выиграли в четырех матчах.
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