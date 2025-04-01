 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Чемпион КХЛ сократил отставание в серии плей-офф с «Авангардом»

Чемпион КХЛ «Металлург» сократил отставание в серии плей-офф с «Авангардом»
Магнитогорский «Металлург» после трех подряд поражений победил со счетом 3:1. Следующая игра состоится 3 апреля
Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»
Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»

Магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл омский «Авангард» со счетом 3:1 в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Никита Михайлис (47-я минута), Люк Джонсон (58) и Валерий Орехов (59). У проигравших отличился Семен Чистяков (3).

Счет в серии до четырех побед стал 3–1 в пользу «Авангарда». Пятый матч состоится 3 апреля в Магнитогорске.

Клуб Ротенберга сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с «Динамо»
Спорт
Александр Никишин

В регулярном чемпионате «Металлург», действующий обладатель Кубка Гагарина, занял третье место в Восточной конференции, «Авангард» — шестое. В очных встречах в «регулярке» команды одержали по три победы.

Последний раз в плей-офф «Металлург» и «Авангард» встречались в 2023 году, тогда в серии 1/4 финала омичи выиграли в четырех матчах.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину

Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента

В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом

Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте

Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется

Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек

Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

ЦБ резко поднял официальный курс доллара

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Авангард
Материалы по теме
Клуб КХЛ расторг контракт с тренером, проигравшим борьбу за плей-офф
Спорт
«Салават Юлаев» проиграл после двух разгромных побед в плей-офф КХЛ
Спорт
Лидер Восточной конференции КХЛ второй раз проиграл в плей-офф «Адмиралу»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 92,43 (+2,77) Инвестиции, 31 мар, 18:12 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 85,5 (+1,82) Инвестиции, 31 мар, 18:12
Какие россиянки попадали в мировой рейтинг Forbes. ФотогалереяФинансы, 20:07 
Белый дом заявил о разочаровании Трампа в лидерах России и УкраиныПолитика, 20:03
В работе сервиса ГИБДД произошел сбойОбщество, 20:00
Погибшего в Курской области Героя России похоронили во ВладикавказеОбщество, 19:55
Как Индия стала одним из лидеров мировой фармацевтикиОтрасли, 19:42
Прокуратура заподозрила нападавшего с ножом в Амстердаме в терроризмеОбщество, 19:39
Путин встретился в Кремле с президентом Республики СербскойПолитика, 19:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как GenAI трансформирует бизнес в России: реальность и перспективыТренды, 19:32
В Италии раскрыли детали проекта винодельни в ПомпеяхВино, 19:29
Касаткина заявила, что тронута поддержкой ее решения сменить гражданствоСпорт, 19:26
Лондон пригрозил тюрьмой тем, кто не отчитается за работу на РоссиюПолитика, 19:24
Четвертый из пропавших в Литве американских военных найден мертвымОбщество, 19:22
Сеть «Светофор» подала иск к Россельхознадзору о защите репутацииОбщество, 19:15
Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена БаффетаИнвестиции, 19:13