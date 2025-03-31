Клуб Ротенберга сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с «Динамо»
Петербургский СКА победил московское «Динамо» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со счетом 5:3.
У СКА отличились Арсений Грицюк (на четвертой минуте), Евгений Кузнецов (25), вернувшийся после травмы Александр Никишин (39), Илья Карпухин (54) и Павел Акользин (59).
У «Динамо» забили Игорь Ожиганов (31), Максим Комтуа (51) и Дилан Сикьюра (53).
СКА, главным тренером которого является Роман Ротенберг, сократил отставание в серии до четырех побед до 1–2.
Следующий матч пройдет 2 апреля в Санкт-Петербурге.
«Динамо» проиграло СКА предыдущие четыре серии плей-офф.
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