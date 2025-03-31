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Клуб Ротенберга сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с «Динамо»

СКА Романа Ротенберга сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с «Динамо»
«Динамо» по ходу встречи уступало 0:2 и 1:3, но в середине третьего периода сравняло счет, однако СКА смог забить еще дважды. Счет в серии 2–1 в пользу московской команды
Александр Никишин
Александр Никишин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский СКА победил московское «Динамо» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со счетом 5:3.

У СКА отличились Арсений Грицюк (на четвертой минуте), Евгений Кузнецов (25), вернувшийся после травмы Александр Никишин (39), Илья Карпухин (54) и Павел Акользин (59).

У «Динамо» забили Игорь Ожиганов (31), Максим Комтуа (51) и Дилан Сикьюра (53).

СКА, главным тренером которого является Роман Ротенберг, сократил отставание в серии до четырех побед до 1–2.

Следующий матч пройдет 2 апреля в Санкт-Петербурге.

«Динамо» проиграло СКА предыдущие четыре серии плей-офф.

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