Вяльбе заявила, что Большунов набрал идеальную форму в конце сезона
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов набрал идеальную форму к концу сезона, заявила «РИА Новости» глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Большунов 1 апреля победил в спринте свободным стилем в финале Кубка России, выиграв третью гонку подряд.
«Мне кажется, видно по Саше сейчас — он прям весь звенит! Немного сбросил вес, который, мне кажется, ему все-таки мешал. Мне кажется, он сейчас в идеальной форме для конца сезона» — сказала Вяльбе.
Ранее в финале Кубка России Большунов, у которого весь сезон были различные проблемы со здоровьем, также выиграл гонки на 3 км свободным стилем и 10 км классическим стилем.
Финал Кубка России продлится до 6 апреля.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину
Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента
В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом
Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте
Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется
Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек
Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России
Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России
ЦБ резко поднял официальный курс доллара
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов