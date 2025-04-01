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Вяльбе заявила, что Большунов набрал идеальную форму в конце сезона

Трехкратный олимпийский чемпион выиграл три подряд гонки в финале Кубка России. По словам Вяльбе, Большунов скинул лишний вес и «прям весь звенит»
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов набрал идеальную форму к концу сезона, заявила «РИА Новости» глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Большунов 1 апреля победил в спринте свободным стилем в финале Кубка России, выиграв третью гонку подряд.

«Мне кажется, видно по Саше сейчас — он прям весь звенит! Немного сбросил вес, который, мне кажется, ему все-таки мешал. Мне кажется, он сейчас в идеальной форме для конца сезона» — сказала Вяльбе.

Ранее в финале Кубка России Большунов, у которого весь сезон были различные проблемы со здоровьем, также выиграл гонки на 3 км свободным стилем и 10 км классическим стилем.

Финал Кубка России продлится до 6 апреля.

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Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов Елена Вяльбе
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