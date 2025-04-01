FIS сняла отстранение за читерство с экипировкой с норвежских прыгунов
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отменила временное отстранение пяти норвежских прыгунов с трамплина, которые, предположительно, были причастны к незаконным манипуляциям с экипировкой. Об этом сообщается на сайте FIS.
Робину Педерсену, Кристофферу Сундалу, Роберту Юханссону, Йоханну Андре Форфангу и Мариусу Линдвику снова разрешено участвовать в тренировках или любых других мероприятиях, организованных Норвежской ассоциацией лыжного спорта или другими национальными ассоциациями лыжного спорта.
«Временное отстранение спортсменов было необходимо для обеспечения честности соревнований. Это требование больше не применяется после окончания сезона соревнований 2024/25», — говорится в сообщении FIS.
Также федерация ранее отстранила главного тренера прыгунов Магнуса Бревига, его помощника Томаса Лоббена и портного Адриана Ливелтена. Их отстранение остается в силе.
Во время чемпионата мира в Тронхейме костюмы нескольких норвежских прыгунов перешили для улучшения аэродинамических характеристик. Позднее руководитель команды Ян-Эрик Ольбу признал, что в костюмы спортсменов вшили дополнительно более жесткую нить. Это сделало швы менее эластичными и могло дать спортсменам преимущество в планировании после прыжка. FIS начала расследование.
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