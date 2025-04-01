Касаткина фразой «не было выбора» объяснила смену гражданства

Российская теннисистка Касаткина — о смене гражданства: у меня не было выбора

Бывшая первая ракетка России, которая теперь будет выступать за Австралию, заявила, что «должна была сделать этот шаг, если хотела оставаться собой»

Дарья Касаткина (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала журналистам на турнире WTA в американском Чарльстоне, почему решила сменить спортивное гражданство.

Касаткина 29 марта сообщила, что австралийское правительство приняло ее заявление на получение постоянного вида на жительство (ВНЖ) и она теперь будет представлять эту страну.

«Я действительно рада начать эту новую главу своей жизни и представлять Австралию. Честно говоря, учитывая все, что происходит в моей предыдущей стране, у меня не было особого выбора. Если я, открыто объявив о своей гомосексуальности (это произошло летом 2022 года. — РБК), хочу оставаться собой, то мне нужно было сделать этот шаг. И я сделала его в конце концов», — цитирует Касаткину Bounces.

В России с начала 2024 года действует решение Верховного суда, который признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил в России. Правоприменительная практика тут еще не сформировалась. Но после решения Верховного суда юристы высказывали опасение, что теперь, например, каминг-аут может быть расценен как причисление себя к экстремистской организации и, соответственно, стать поводом для уголовного преследования в России.

По словам Касаткиной, Австралия — это место, где она может быть собой. «Я действительно очень рада иметь привилегию быть частью этой прекрасной страны», — добавила 27-летняя теннисистка.

Касаткина рассказала, что процесс получения ВНЖ в Австралии был быстрым и начался «всего пару месяцев назад». Спортсменка отметила, что именно Федерация тенниса Австралии первой связалась с ней, чтобы обсудить вопрос смены спортивного гражданства. «Я думаю, очевидно, что Австралия — очень гостеприимная страна, очень открытая. Я имею в виду, что там рады всем», — заявила россиянка.

Другая российская теннисистка и давняя подруга Касаткиной, Дарья Сэвилл (Гаврилова), еще в 2013 году сменила гражданство на австралийское. «С момента, как я обо всем объявила, она не замолкает. Сначала позвонила мне, потом шлет что-то все время — то квартиры, то дома рядом с ней [в Мельбурне]. Она так рада, мне аж страшно. Она очень счастлива за меня», — заключила Касаткина.

На данный момент Касаткина занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В марте уступила статус первой ракетки России 17-летней Мирре Андреевой.