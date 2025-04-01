Карпин порадовался, что его перестанут спрашивать про рекорд Дзюбы
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рад, что его перестанут спрашивать о рекорде Артема Дзюбы. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».
Дзюба 19 марта забил в матче с Гренадой и установил новый рекорд по голам за сборную России — 31 мяч. Ранее в марте он также стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в карьере.
«Меня радует только то, что, надеюсь, вы меня больше не будете про это спрашивать. И все счастливы, что рекорд случился», — сказал Карпин.
На вопрос, осталось ли удовлетворение от того, что он помог Дзюбе добиться исполнения мечты, Карпин ответил: «Я думаю, что удовлетворение получили все. <...> Побил один рекорд, второй — все его поздравили. Всё, двигаемся дальше».
36-летний форвард «Акрона» провел первый матч за сборную с 2021 года.
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