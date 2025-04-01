Валерий Карпин: рад, что меня больше не будут спрашивать про рекорд Артема Дзюбы

Карпин порадовался, что его перестанут спрашивать про рекорд Дзюбы

По словам главного тренера сборной России, все счастливы, что рекорд форварда «Акрона» по голам за национальную сборную случился

Валерий Карпин и Артем Дзюба (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рад, что его перестанут спрашивать о рекорде Артема Дзюбы. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».

Дзюба 19 марта забил в матче с Гренадой и установил новый рекорд по голам за сборную России — 31 мяч. Ранее в марте он также стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в карьере.

«Меня радует только то, что, надеюсь, вы меня больше не будете про это спрашивать. И все счастливы, что рекорд случился», — сказал Карпин.

На вопрос, осталось ли удовлетворение от того, что он помог Дзюбе добиться исполнения мечты, Карпин ответил: «Я думаю, что удовлетворение получили все. <...> Побил один рекорд, второй — все его поздравили. Всё, двигаемся дальше».

36-летний форвард «Акрона» провел первый матч за сборную с 2021 года.