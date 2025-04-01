Рекордсмен сборной России Мичков продлил результативную серию в НХЛ до шести игр

Рекордсмен сборной России продлил результативную серию в НХЛ до шести игр

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился двумя результативными передачами в матче с «Нэшвилл Предаторз». Россиянин был признан второй звездой матча

Александр Овечкин (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

«Филадельфия Флайерз» обыграли «Нэшвилл Предаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе «Флайерз» шайбы забросили Райан Пёлинг (29-я минута) и Джейми Драйсдейл (34). У проигравших отличился Закари Л'Эро (34).

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился двумя результативными передачами. Он стал второй звездой матча НХЛ.

Мичков продлил результативную серию до шести матчей. За этот период россиянин набрал 11 очков (4 гола + 7 передач). Он идет вторым в списке лучших бомбардиров команды в нынешнем регулярном чемпионате с 58 (24+34) очками.

Россиянин также идет вторым в списке лучших бомбардиров сезона среди новичков НХЛ: 20-летний Мичков уступает только американскому защитнику «Монреаль Канадиенс» Лэйну Хатсону (59).

Российский нападающий был выбран «Филадельфией» под общим седьмым номером на драфте НХЛ 2023 года.

В ноябре 2021-го Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (Россия/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.

«Филадельфия», которая идет на серии из трех побед, набрала 71 очко в 76 играх и занимает последнее, восьмое место в Столичном дивизионе. «Нэшвилл» с 62 очками в 74 матчах расположился на седьмом месте в Центральном дивизионе.