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Клуб НХЛ с рекордсменом сборной России сменил главного тренера

Тортореллу уволили с поста главного тренера «Филадельфии»
Джон Торторелла работал в «Филадельфии» третий сезон. Команда проиграла 11 из 12 последних матчей
Джон Торторелла
Джон Торторелла (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Брэд Шоу сменил 66-летнего Джона Тортореллу на посту главного тренера клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз», за который выступают рекордсмен сборной России Матвей Мичков и вратарь Иван Федотов. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Торторелла был самым возрастным из тренеров НХЛ в этом сезоне.

Он проводил третий сезон в качестве тренера «Флайерз». Команда проиграла 11 из 12 последних матчей и занимает сейчас предпоследнее место в Восточной конференции.

Хоккеисты «Флайерз» больше месяца не выигрывали в основное время.

«Филадельфия» не попадала в плей-офф с 2020 года.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Матвей Мичков Филадельфия Флайерз
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