Клуб НХЛ с рекордсменом сборной России сменил главного тренера
Брэд Шоу сменил 66-летнего Джона Тортореллу на посту главного тренера клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз», за который выступают рекордсмен сборной России Матвей Мичков и вратарь Иван Федотов. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Торторелла был самым возрастным из тренеров НХЛ в этом сезоне.
Он проводил третий сезон в качестве тренера «Флайерз». Команда проиграла 11 из 12 последних матчей и занимает сейчас предпоследнее место в Восточной конференции.
Хоккеисты «Флайерз» больше месяца не выигрывали в основное время.
«Филадельфия» не попадала в плей-офф с 2020 года.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича
Умер ведущий Алексей Веселкин
Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании
Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке
Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения
Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов