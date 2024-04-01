Игрок «Барселоны» повздорил с подростком-тиктокером, назвавшим его тупым
Защитник «Барселоны» и сборной Испании Иньиго Мартинес устроил перепалку с подростками-тиктокерами возле базы каталонского клуба 31 марта, пишет Sport.es.
На опубликованном порталом видео Мартинес, покинув базу, остановил машину посреди дороги, вышел и начал отчитывать подбежавшего к нему подростка.
«Пусть это будет последний раз, когда ты называешь меня тупым, последний раз, когда ты оскорбляешь меня, и твоего друга касается то же самое», — сказал Мартинес и посоветовал подросткам «не быть дерзкими». После этого он сел в машину и уехал.
Как отмечает Sport.es, возле базы постоянно присутствуют болельщики, которые просят фотографии или автографы. Некоторые пытаются запрыгивать на капоты машин игроков, чтобы заставить их остановиться, или оскорбляют их, если получают отказ.
Мартинес перешел в «Барселону» в апреле прошлого года, подписав контракт на два года. На его счету 21 матч и один гол за сборную Испании.
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