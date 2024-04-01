Сын Аршавина забил за «Спартак» прямым ударом с углового
Младший сын Андрея Аршавина Арсений поучаствовал в победе «Спартака» (не старше 12 лет) над командой «Виста Джуниор» на турнире на призы Олега Романцева.
Матч прошел 1 апреля и завершился победой «красно-белых» со счетом 14:1.
Арсений Аршавин забил девятый гол своей команды прямым ударом с углового.
Во втором матче «Спартак» обыграл «Уфу» — 2:0.
Аршавин-младший занимается в академии «Спартака» с 2020 года.
В мае прошлого года Андрей Аршавин рассказал Sport24, что пытался переманить сына в «Зенит», но тот «очень предан «Спартаку».
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