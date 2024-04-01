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Сын Аршавина забил за «Спартак» прямым ударом с углового

Сын Аршавина Арсений забил за «Спартак» прямым ударом с углового
Арсений Аршавин с 2020 года занимается в академии «Спартака». В понедельник он помог своей команде одержать разгромную победу на старте турнира на призы Олега Романцева
Андрей Аршавин
Андрей Аршавин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Младший сын Андрея Аршавина Арсений поучаствовал в победе «Спартака» (не старше 12 лет) над командой «Виста Джуниор» на турнире на призы Олега Романцева.

Матч прошел 1 апреля и завершился победой «красно-белых» со счетом 14:1.

Арсений Аршавин забил девятый гол своей команды прямым ударом с углового.

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Президент России Владимир Путин (слева на первом плане), фигуристка Камила Валиева (справа на первом плане), бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года по футболу Андрей Аршавин (слева на втором плане) и экс-президент Международной федерации хоккея Рене Фазель (справа на втором плане) во время церемонии открытия международного мультиспортивного турнира &laquo;Игры будущего&raquo; в международном выставочном центре &laquo;Казань Экспо&raquo;

Во втором матче «Спартак» обыграл «Уфу» — 2:0.

Аршавин-младший занимается в академии «Спартака» с 2020 года.

В мае прошлого года Андрей Аршавин рассказал Sport24, что пытался переманить сына в «Зенит», но тот «очень предан «Спартаку».

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Андрей Аршавин

футболист
29 мая 1981 года
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